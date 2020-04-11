اليوم السابع
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نقل مشتبه في إصابته بـ"كورونا" من بورسعيد لمستشفى العزل فى بلطيم

السبت، 11 أبريل 2020 02:50 م
نقل مشتبه في إصابته بـ"كورونا" من بورسعيد لمستشفى العزل فى بلطيم مستشفيات العزل - ارشيفية
بورسعيد محمد فرج

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تم نقل شخص مشتبه في إصابته بفيروس كورونا من مستشفى حميات بورسعيد إلى مستشفى العزل بمدينة بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، تحت إشراف طبى كامل، لمتابعة حالته الصحية، ومن جانبها تقوم إدارة الطب الوقائى بفحص باقى المخالطين وأسرهم وكل المخالطين بهم للوقوف على مدى إصاباتهم من عدمه حفاظا على الصحة العامة للمواطنين.

وناشد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد اصحاب المحلات المغلقة والتى قامت بتغيير نشاطها الى نشاط تخزينى بفتح محلاتهم لبيع الخضروات والفاكهة والمهن الحرفية حيث من غير المسموح بعد الان وجود اى اسواق عشوائية فى أى منطقة من احياء المحافظة المختلفة والتى تمثل أخطر البؤر لانتشارفيرس كورونا ومن هنا كان القرار الذى بدا تنفيذة بازالة عشوائيات سوق الروضة امس حفاظا على حياة المواطنين وسيتم ازالة باقى الاسواق تباعا وفورا.

ووجه محافظ بورسعيد رؤساء الاحياء باتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضد اصحاب المحلات المغلقة والتى تقوم بنشاط تخزينى، وناشد المحافظ المواطنين مرة اخرى بعدم التكالب او الازدحام لشراء وتخزين السلع والتى تتوافر بشكل طبيعى بالمحافظة علاوة على وجود احتياطى استراتيجى لكافة السلع التموينية والغذائية، وحذر المحافظ بانة لن يتم السماح بوجود اى تعديات على املاك الدولة والشارع والاضرار بسلامة المواطنين ومن بينها وضعية الاسواق العشوائية وسيتم التعامل مع مختلف التعديات بكل حزم طبقًاً للقانون .

 وفى سياق آخر أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد،  استمرار تكثيف أعمال التطهير والتعقيم بجميع أحياء المحافظة وخاصة الأحياء السكنية الأكبر كثافة وذلك لمواجهة تداعيات الفيروس المستجد خلال هذه المرحلة،  مؤكدا أنه لابد من مضاعفة الجهود وتكاتف المواطنين مع الأجهزة التنفيذية للعبور من هذه المرحلة بسلام وأمان،  لافتا أن الالتزام من قبل المواطنين يساهم بشكل كبير فى تخطى هذه المرحلة .

وأضاف اللواء عادل الغضبان،  أن المحافظة تقوم بتنفيذ خطة شاملة منذ بدء ظهور الفيروس المستجد،  بداية من تشكيل لجنة لإدارة الأزمة بالمحافظة واستمرار عمل غرفة العمليات على مدار 24 ساعة لمتابعة أخر المستجدات حول الفيروس المستجد بالإضافة إلى تلقى شكاوى المواطنين ووصع خطة لتطهير جميع الاحياء والمنشات والمؤسسات والحدائق والاسواق .

وأكد محافظ بورسعيد أنه تم توفير كافة الدعم للأحياء لتكثيف أعمال النظافة والتطهير والعمل المتواصل ليلا ونهارا للحد من انتشار الفيروس المستجد،  وجدد محافظ بورسعيد مناشدته للمواطنين بضرورة الوعى والالتزام بكافة الارشادات والتعليمات التى اقرتها الجهات المعنية لتخطى هذه المرحلة الحرجة وعدم الانسياق وراء الشائعات المغرضة التى تهدف لإضعاف عزيمة المواطنين وزعزعة أمان واستقرار الوطن .


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