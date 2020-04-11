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مستشفى إسنا للعزل الصحى تعلن خروج 5 حالات بعد شفائهم من فيروس كورونا

السبت، 11 أبريل 2020 02:51 م
مستشفى إسنا للعزل الصحى تعلن خروج 5 حالات بعد شفائهم من فيروس كورونا مستشفى إسنا للعزل الصحى تعلن خروج 5 حالات بعد شفاؤهم من فيروس كورونا
الأقصر – أحمد مرعى

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أعلنت مستشفى إسنا التخصصى المخصصة للعزل والحجر الصحى بمحافظة الأقصر، اليوم السبت، عن خروج 5 حالات جديدة عقب تعافيها من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ووجهت الدكتور إلهام محمد محمود مديرة المستشفى الجديدة الشكر لكافة أعضاء الفريق الطبى والتمريض والعاملين بالمستشفى على هذا المجهود المميز وأكدت على دورهم الكبير كأبطال فى مواجهة الفيروس.

وكانت قد شهدت مستشفى إسنا التخصصى للعزل والحجر الصحى بمدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، أمس الأربعاء، تعافى وخروج طبيب بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وهو دكتور قلب وأوعية دموية بمستشفي أرمنت التخصصي الجديدة، وذلك بعد تلقيه الدعم الطبى والصحى اللازم داخل أروقة المستشفى المخصصة للعزل والحجر الصحى، كما أشاد الفريق الطبى بمستشفى إسنا التخصصى للعزل والحجر الصحة لمصابى فيروس كورونا "كوفيد 19"، بالتجهيزات داخل المستشفى خلال فترة العمل الأولى لهم داخل المستشفى، وكذلك مستوى التناسق الكبير بين الفريق الطبى والتمريض وكافة العاملين بالمستشفى خلال فترة الحجر الصحية الأولى التى استمرت 14 يوماً، والذين تم تبديلهم بفريق طبى جديد لاستكمال علاج باقى المصابين ورعايتهم صحياً، وكان أطباء وممرضى المستشفى قد قدموا رسالة مهمة لجميع المواطنين، وهى ضرورة الاهتمام بالنظافة وغسل اليدين لمدة 20 ثانية على الأقل، والتطهير اليومى لكافة الأسطح بالمنازل وضرورة التواجد فى البيت، وأنه يجب على جميع أهالى مصر الجلوس فى منازلهم لحماية أنفسهم وأبنائهم من الفيروس والعدوى به.

 

ومن جانبه، قال وليد الضوى مدير إدارة العلاقات العامة بمستشفى إسنا التخصصى، إن تلك الخطوات بتعافى المصابين تعد ضمن سلسلة نجاحات الفريق الطبى بالمستشفى، وذلك بعد أن شهدت المستشفى منذ 14 مارس الماضى حتى الأحد الماضى، شفاء حالات من مصابى فيروس كورونا المستجد، "كوفيد 19"، مشدداً على أن النتائج مبشرة وهناك حالات ستخرج تباعاً من المستشفى فور مثولهم للشفاء، مضيفاً أن الفريق الطبى الذى يعمل على مصابى فيروس كورونا.


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