محافظ القاهرة يوجه بتطبيق أقصى إجراءات الوقاية لحماية العمال بالمشروعات القومية

كتب سيد الخلفاوى

وجه اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة مديري المديريات والهيئات ورؤساء الأحياء والجهات الإدارية باتخاذ الإجراءات اللازمة من ارتداء جميع العاملين بالقطاعات الخدمية والعاملين بالمواقع الميدانية وبالمشروعات المختلفة التي تجرى على أرض المحافظة التي تتطلب تواجد العاملين في الشارع على مدار اليوم للكمامات الواقية والحد من التجمعات في مواقع العمل المختلفة، وذلك حرصاً على سلامة وأمن جميع المواطنين والعاملين واستمرارهم في عملهم وعدم انتشار الإصابة بينهم واتساقا مع جهود الدولة الوقائية لمكافحة انتشار فيروس كورونا".

وأكد عبد العال، على مدير مديرية الطرق ومدير مديرية الإسكان بالتنسيق مع الشركات والمقاولين العاملين في المشروعات المختلفة على أرض المحافظة بتطبيق أقصى درجات الإجراءات الوقائية لتوفير مقتضيات الأمان والرعاية للعاملين وتوعيتهم بشأن كيفية مكافحة فيروس كورونا وسبل الوقاية الفعالة، مشددا على تنفيذ خطة المحافظة لإتباع الإجراءات الوقائية والتطهير وأهمية متابعة مديري المديريات ورؤساء الأحياء لجهود الشركات والمقاولين باتخاذ الإجراءات الاحترازية المطلوبة لتطهير وتعقيم مواقع العمل المختلفة بما يحقق الأمان والسلامة للعمال على أن يتم مجازاة أي شركة لا تلتزم بالتعليمات السلامة الوقائية للعاملين.

وأكد محافظ القاهرة أنه تم التنسيق مع هيئة النظافة وتجميل القاهرة وهيئة النقل العام ومشروع السر فيس توفير كميات من الكمامات والقفازات الواقية مجاناً للعاملين نظرا" لطبيعة عملهما من خدمات تتعامل مع المواطنين.

وفى سياق آخر، واصلت أجهزة محافظة القاهرة تعقيم الدواوين العامة والمبانى الحكومية، حيث وجه اللواء خالد عبد العال بسرعة العمل على تطهير مقرات المحافظة والمناطق الأربعة والأحياء والمديريات، للوقاية من فيروس كورونا فى إطار التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، حرصاً على الصحة العامة للمواطنين.

واتخذ اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة ، عدة إجراءات تهدف لتوفير بيئة عمل أمنة للموظفين بما يضمن سير العمل بفاعلية منها إلغاء نظام الحضور والانصراف بالبصمة الإلكترونية داخل ديوان عام المحافظة والجهات التابعة ، وتعميم الإجراءات الوقائية الصحية الخاصة بالنظافة والتعقيم والتطهير وإلزام إدارات الديوان العام والأحياء والمديريات التابعة باستخدام البريد الالكترونى فى تبادل المعلومات والبيانات وتقليل تبادل المستندات الورقية على أن يخصص موظف مسئول عن إدارة الصندوق الالكترونى للجهة ليتولى استقبال المكاتبات والمعلومات وعرضها على رئيس الجهة.