لقاء بين وزيرة الصناعة ورئيس العربية للتصنيع "تباعد المسافات والكمامات".. صور

شهد اجتماع نيفين جامع، وزيرة الصناعة، والفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، فى مقر الهيئة، حرصا من الجانبين على اتباع الاجراءات الاحترازية فى الاجتماع، حيث ابتعد كل مسئول عن الآخر مسافة لا تقل عّن متر، بالإضافة لارتداء كافة المسئولين الكمامات الطبية.
ورصد " اليوم السابع"، حرص قيادات الوزارة والهيئة، على القيام باجراءات التباعد الاجتماعى، وذلك تماشيا مع قرارات منظمة الصحة العالمية، والحكومة المصرية، وتنفيذها فى الاجتماع، الذى يترتب عليه قيام عدة شراكات جديدة بين الجانبين.
وتستهدف الزيارة تعزيز الاعتماد علي الصناعة الوطنية لتلبية احتياجات السوق المحلى، وخاصة فى ظل سياسات الهيئة العربية للتصنيع فى الفترة الأخيرة، بفتح شراكات جادة مع كافة وزارات ومؤسسات الدولة، وكذلك الشركات الكبرى فى الوطن العربى وأفريقيا.
وكانت كشفت الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، تفاصيل إتاحة جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة قروضا سريعة للمشروعات المتضررة من أزمة كورونا بحد أقصى مليون جنيه، مشيرة إلى أن القرض مخطط لتغطية التداعيات التي حدثت لأصحاب المشروعات الصغيرة نتيجة فيروس كورونا.
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