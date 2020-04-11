اليوم السابع
Ads
السبت، 11 أبريل 2020 02:04 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

لقاء بين وزيرة الصناعة ورئيس العربية للتصنيع "تباعد المسافات والكمامات".. صور

السبت، 11 أبريل 2020 12:57 م
لقاء بين وزيرة الصناعة ورئيس العربية للتصنيع "تباعد المسافات والكمامات".. صور عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع ووزيرة الصناعة نيفين جامع
كتب زكى القاضى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شهد اجتماع نيفين جامع، وزيرة الصناعة، والفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، فى مقر الهيئة، حرصا من الجانبين على اتباع الاجراءات الاحترازية فى الاجتماع، حيث ابتعد كل مسئول عن الآخر مسافة لا تقل عّن متر، بالإضافة لارتداء كافة المسئولين الكمامات الطبية.
 
ورصد " اليوم السابع"، حرص قيادات الوزارة والهيئة، على القيام باجراءات التباعد الاجتماعى، وذلك تماشيا مع قرارات منظمة الصحة العالمية، والحكومة المصرية، وتنفيذها فى الاجتماع، الذى يترتب عليه قيام عدة شراكات جديدة بين الجانبين.
 
لقاء بين وزيرة الصناعة ورئيس العربية للتصنيع (2)
 
وتستهدف الزيارة تعزيز الاعتماد علي الصناعة الوطنية لتلبية احتياجات السوق المحلى، وخاصة فى ظل سياسات الهيئة العربية للتصنيع فى الفترة الأخيرة، بفتح شراكات جادة مع كافة وزارات ومؤسسات الدولة، وكذلك الشركات الكبرى فى الوطن العربى وأفريقيا.
 
 
وكانت كشفت الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، تفاصيل إتاحة جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة قروضا سريعة للمشروعات المتضررة من أزمة كورونا بحد أقصى مليون جنيه، مشيرة إلى أن القرض مخطط لتغطية التداعيات التي حدثت لأصحاب المشروعات الصغيرة نتيجة فيروس كورونا.
 
لقاء بين وزيرة الصناعة ورئيس العربية للتصنيع (1)
 
 

لقاء بين وزيرة الصناعة ورئيس العربية للتصنيع (3)
 

 


العربيه للتصنيع

كمامات

وزيره الصناعة

الفريق التراس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مائدة إفطار وسحور رمضان فى زمن كورونا.. فيديو

مائدة إفطار وسحور رمضان فى زمن كورونا.. فيديو

أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 11-4-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 11-4-2020

قرمط الغلبان هيعمل إيه.. كيف أصيب ملوك وأمراء العالم بفيروس كورونا؟ فيديو

قرمط الغلبان هيعمل إيه.. كيف أصيب ملوك وأمراء العالم بفيروس كورونا؟ فيديو

فيديو .. تصريحات انفعالية لزعماء العالم حول كورونا.. صدمت الشعوب

فيديو .. تصريحات انفعالية لزعماء العالم حول كورونا.. صدمت الشعوب

وزير التعليم: سنحدد طرق تسليم الأبحاث أول من مايو المقبل

وزير التعليم: سنحدد طرق تسليم الأبحاث أول من مايو المقبل

وورلد ميتر: ساعات تفصلنا عن المليون الثانى لإصابات فيروس كورونا حول العالم

وورلد ميتر: ساعات تفصلنا عن المليون الثانى لإصابات فيروس كورونا حول العالم

كورونا يحطم القيمة التسويقية لكبار نجوم الكرة.. فيديو

كورونا يحطم القيمة التسويقية لكبار نجوم الكرة.. فيديو

بدء تطبيق الأسعار الجديدة للبنزين بمحطات تموين السيارات

بدء تطبيق الأسعار الجديدة للبنزين بمحطات تموين السيارات

"فى البلكونة".. حسين الشحات يغنى "بنت الجيران" والسكان يشاركونه الغناء

"فى البلكونة".. حسين الشحات يغنى "بنت الجيران" والسكان يشاركونه الغناء

7حاجات لازم تعمليها لو قربتى تولدى..عشان تحمى البيبى من كورونا.. إنفوجراف

7حاجات لازم تعمليها لو قربتى تولدى..عشان تحمى البيبى من كورونا.. إنفوجراف

4 مخالفات تتسبب فى إلغاء تراخيص شركات تشغيل العمالة وفقا لقانون العمل الجديد

4 مخالفات تتسبب فى إلغاء تراخيص شركات تشغيل العمالة وفقا لقانون العمل الجديد

بالأرقام.. زيادة مخصصات الأجور وتعويضات العاملين فى آخر 5 موازنات

بالأرقام.. زيادة مخصصات الأجور وتعويضات العاملين فى آخر 5 موازنات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة