لقاء بين وزيرة الصناعة ورئيس العربية للتصنيع "تباعد المسافات والكمامات".. صور

كتب زكى القاضى

شهد اجتماع نيفين جامع، وزيرة الصناعة، والفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، فى مقر الهيئة، حرصا من الجانبين على اتباع الاجراءات الاحترازية فى الاجتماع، حيث ابتعد كل مسئول عن الآخر مسافة لا تقل عّن متر، بالإضافة لارتداء كافة المسئولين الكمامات الطبية.

ورصد " اليوم السابع"، حرص قيادات الوزارة والهيئة، على القيام باجراءات التباعد الاجتماعى، وذلك تماشيا مع قرارات منظمة الصحة العالمية، والحكومة المصرية، وتنفيذها فى الاجتماع، الذى يترتب عليه قيام عدة شراكات جديدة بين الجانبين.