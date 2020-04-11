اليوم السابع
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فض سوق كفر مويس ببنها للوقاية من انتشار كورونا.. صور

السبت، 11 أبريل 2020 11:52 ص
فض سوق كفر مويس ببنها للوقاية من انتشار كورونا.. صور أعمال فض سوق شعبي مخالف بكفر مويس ببنها
القليوبية إبراهيم سالم

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نظم مجموعة من التجار، اليوم السبت، بقرية كفر مويس التابعة لمركز ومدينة بنها فى القليوبية، سوقا شعبيا ، مخالفين قرار رئيس مجلس الوزراء والإجراءات الوقائية التى تتخذها الدولة لحماية المواطنين من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ومعرضين حياة المواطنين لخطر انتقال هذا الفيروس لهم.

من جانبها شنت الأجهزة التنفيذية بمدينة بنها بقيادة اللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد والقائم بأعمال رئيس بنها، حملة مكبرة لفض السوق، بناء على تكليفات اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، بفض جميع الأسواق الأسبوعية فى إطار تنفيذ قرار منع الأسواق مؤقتا كأحد الإجراءات الاحترازية لمقاومة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وذلك بالتنسيق مع الشرطة بالمحافظة، مشيرا إلى أن عملية الفض شهدت كر وفر من التجار الذين يصممون على العودة للبيع مرة أخرى.

فيما تابع عبد الحميد الهجان محافظة القليوبية، تطبيق قرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بحظر انتقال المواطنين من السابعة مساء وحتى السادسة صباحا، وغلق المحال التجارية بما فيها محال بيع السلع مثل محلات الملابس والأحذية والمحمول والمحلات التجارية بالمراكز التجارية الكبيرة يومى الجمعة والسبت حيث يكون الغلق على مدار الـ 24 ساعة، فيما عدا الصيدليات والمخابز ومحلات بيع السلع الغذائية، وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأكد محافظ القليوبية، أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمحافظة منعقدة على مدار 24 ساعة لتلقى جميع البلاغات والشكاوى والمتابعة المستمرة لقرار رئيس مجلس الوزراء بالإغلاق التام لجميع المحلات التجارية والمقاهى والكافتريات والنوادى الرياضية وجميع الصالات الرياضية والأسواق عدا محلات السوبر ماركت والصيدليات والمخابز، مشدداً على تنفيذ قرار الغلق وفرض الغرامات والعقوبات على المخالفين وفقًا للقانون بالتنسيق المستمر مع الأجهزة الأمنية مع مراعاة الظروف الاستثنائية التى تضمنها القرار والانتشار الموسع لمتابعة غلق المحال بشكل دورى فى الأوقات المحددة وتوقيع العقوبة على المخالفين.

وشدد المحافظ، على التنسيق الكامل بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ورجال الأمن والشرطة وتواجدهم بالشوارع لتطبيق قرار حظر التجوال على حركة المواطنين بكل حزم وقوة ضمن الاجراءات التى تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

أعمال فض السوق
أعمال فض السوق

 

الوحدة المحلية تفض السوق
الوحدة المحلية تفض السوق

 

فض سوق كفر مويس ببنها
فض سوق كفر مويس ببنها

 


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