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عميد اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة: انتظام الدراسة بالكلية بمنظومة التعليم عن بعد

السبت، 11 أبريل 2020 07:00 ص
عميد اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة: انتظام الدراسة بالكلية بمنظومة التعليم عن بعد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة
كتب محمد صبحى

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أكد الدكتور محمود السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة ، انتظام عملية التعليم عن بعد داخل الكلية بشكل جيد ،لافتا إلى وجود تفاعل وتناغم بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس فى رفع المقررات الدراسية وشرحها اون لاين للطلاب .
 
وأضاف الدكتور محمود السعيد فى تصريح خاص لـ" اليوم السابع " أن تجربة التعليم عن بعد جديدة على الطلاب وواجهت بعض المعوقات الصغيرة فى بداية التطبيق ولكن من خلال المتابعة الدورية والتواصل مع الطلاب وأعضاء هيئة التدريس تم الحل الفورى وتذليل كل العقوبات.
 
وأشار عميد كلية الاقتصاد والعلوم السباسية  إلى أنه بعث رسالة إلى كافة طلاب الكلية تتضمن الايميل الشخصى له لمخاطبته مباشرة حال وجود أى معوقات وكذلك تلقى الاستفسارات من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس .
 
وفيما يخص امتحانات نهاية العام الدراسى، أكد الدكتور محمود السعيد أن الجامعة فى انتظار قرارات وزارة التعليم العالى والمجلس الأعلى للجامعات.
 
وعلى جانب آخر كان الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، قرر وضع جدول زمنى لطلاب المدن الجامعية لاستلام متعلقاتهم الشخصية من مقر المدينة الجامعية وإعلانه للطلاب من خلال صفحة المدن الجامعية، بهدف تجنب الزحام داخل المدينة وضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
 
وقال الخشت ردا على تساؤلات طلاب المدن الجامعية عبر الصفحة الرسمية لطلاب المدن الجامعية بجامعة القاهرة، أنه سوف يقوم بإعداد جدول زمنى للطلبة للحصول على كافة المتعلقات من الغرف بالمدينة الجامعية قائلا" خائفون عليكم من العدوى وربنا يحميكم ويصونكم وخلى بالكم على انفسكم".
 
كان عدد من طلاب المدن الجامعية بجامعة القاهرة اشتكوا طالبوا الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس  الجامعة الذهاب   المدينة الجامعية للحصول على متعلقاتهم الشخصية خاصة وأنه منذ تعليق الدراسة وإخلاء المدن الجامعية  كإجراء احترازى للوقاية من كورونا وتزال المتعلقات الخاصة بهم فى المدينة.

التعليم عن بعد

جامعة القاهرة

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كلية السياسة والاقتصاد

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