اليوم السابع
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عدد الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة يتجاوز النصف مليون

السبت، 11 أبريل 2020 09:42 ص
عدد الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة يتجاوز النصف مليون كورونا
كتب سمير حسنى

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تجاوزت أعداد الإصابات بفيروس كورونا فى الولايات المتحدة الأمريكية، النصف مليون إصابة، وذلك نقلا عن مصادر إعلامية قبل قليل.

وشدد أمس الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، على أنه يتمتع بسلطة مطلقة لإصدار إقامة وطنية فى المنزل، ولكن حتى الآن اختار عدم استخدامه، وقال إنه يفضل السماح لحكام الولايات باتخاذ الإجراء وحالياً 95% من البلاد تحت الإقامة فى المنزل.

 

واستطرد: "دستوريًا، من وجهة نظر فيدرالية - إذا اعتقدت أن هناك مشكلة سأعالجها"، متابعا: "لىي سلطة مطلقة لاستخدامه، ولكن علاقتنا مع الحكام حتى الآن، لم يكن على فعل ذلك".

 

وفى نفس السياق، قال الرئيس الأمريكى إن اتخاذ قرارا بشأن تخفيف التوصيات بشأن التباعد الاجتماعي قد يكون أحد أكبر القرارات، وأنه لم يكن القرار الأكبر الذى سيكون عليه اتخاذه.

 

وأظهر إحصاء لرويترز، أن وفيات فيروس كورونا فى الولايات المتحدة تجاوزت 17 ألف شخص الجمعة، على الرغم من وجود مؤشرات على أن بقاء الأمريكيين فى منازلهم ساهم فى الحد من الإصابات الجديدة بالفيروس.

 


كورونا

ترامب

الولايات المتحدة

فيروس كورونا

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