طلاب هندسة حلوان يصنعون كمامة جديدة يمكن تعقيمها وإعادة استخدامها

كتب محمد صبحى

استطاع طلاب كلية الهندسة بجامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة والدكتور أحمد الجارحي عميد الكلية واشراف الدكتور محمد حمود أحمد المدرس بقسم الهندسة الميكانيكية تصميم وتصنيع مشروع جديد من خلال تكامل ماكينة الطباعه ثلاثية الأبعاد 3D Printer مع نظام الهندسة العكسية Revese Engineering، وكأحد التطبيقات العملية للمشروع تم تصنيع كمامة من مادة PLA والتى تم تصميمها من قبل إحدى الشركات العالمية للاستفادة من التطبيقات العملية لمشاريع التخرج بقسم الهندسة الميكانيكية لهذا العام 2020 .

وبحسب بيان صادر عن جامعة حلون اليوم السبت ، يهدف التطبيق العملى للمشروع إلى تصنيع كمامة تحقق أعلى وقاية من العدوى بفيروس كورونا المستجد مع تقليل تكاليف استخدام الكمامات القماش المستهلكه حيث أن الكمامة مصنعة من ماده متماسكة وخفيفة على الوجه بالإضافة إلى أنها للاستخدام الشخصى فقط ويمكن تعقيمها وإعاده استخدامها بشكل دائم.

وتتكون الكمامة المصنعة من قبل طلاب هندسة حلوان من ثلاثة أجزاء، الجزء الأول مسئول عن تغطية جزء من جانبى الوجه مع الأنف، الجزء الثاني عباره عن ممرات للتنفس والجزء الثالث عبارة عن غطاء يركب بعد وضع الفلتر بين الجزء الثاني والثالث.

كما تم تنفيذ جزء كامل لوقاية العين من العدوى وهو أيضا من تصميم إحدى الشركات العالمية وتم تصنيعها بمعامل الكلية بدعم من أكاديمية البحث العلمى من خلال فريق عمل المشروع من طلاب الفرقه الرابعه شعبة هندسة الإنتاج ( محمد عبد العاطي عبد المحسن، محمد سيد عبدالله محمود محمد محمود، يوسف عماد احمد، سما احمد كمال، احمد محمد حسن) وذلك تحت إشراف الدكتور محمد حمود أحمد المدرس بقسم الهندسة الميكانيكية والمشرف على المشروع.



طلاب هندسة حلوان يبتكرون كمامة جديدة يمكن تعقيمها



مراحل تصنيع الكمامة