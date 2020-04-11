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ضبط 20 شابا داخل "بلاى استشن" ببلبيس مخالفين كافة القرارات والإجراءات الاحترازية

السبت، 11 أبريل 2020 11:52 م
ضبط 20 شابا داخل "بلاى استشن" ببلبيس مخالفين كافة القرارات والإجراءات الاحترازية التحفظ على الشاشات
الشرقية - إيمان مهنى

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ضبط اللواء سامي علام رئيس مدينة بلبيس بالشرقية، محل بلاي استيشن به حوالى 20 شابا، مخالفين كافة القرارات والإجراءات الاحترازية والوقائية، وتم تشميع المحل.

يأتي ذلك فى الوقت الذي تم توجيه فرق تطهير لتعقيم مستشفي الطوارئ و قرية بني عليم التابعة للمركز، واستهدفت مستشفي الطوارئ و المستشفي المركزي والحميات وكافة أركانها  تحت إشراف الدكتور ابوالفتوح عياد مدير المستشفي، وكذلك كافة شوارع قرية بني عليم والمنشآت الحكومية والمحال وموقف السيارات، غيرها، وشارك في لجنة أزمات بلبيس بحضور محمد الهلوتي وهشام البطريق.

كانت مستشفي بلبيس المركزي ، استقبلت " ا. ا" عامل بمصنع و مقيم بقرية بني عليم، يعاني من ارتفاع درجة حرارة و ضيق تنفس، وتم حجزه وتقديم الإسعافات الأولية إلا أنها لم تتحسن، وبإجراء تحاليل تبين إصابته فيروس الكورونا.

ودفعت الإدارة الصحية في بلبيس، بفريق من الطب الوقائي لعمل تقاصي واخذ مسحات من المخالطين في قريته.

يشار أن محافظة الشرقية،  شددت علي أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مؤكدا علي وكيلي وزارتي ( الصحة- الزراعة) بتكثيف العمل واستمرار أعمال التطهير والتعقيم بالمديريات الخدمية والمنشآت الحكومية التابعة لها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتستمر الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بمختلف قطاعاتها الخدمية فى اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمجابهة انتشار فيروس كورونا داخل نطاق المحافظة حفاظا على صحة وسلامة المواطنين .

 

 


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