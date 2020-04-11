اليوم السابع
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ضبط مستلزمات طبية مجهولة المصدر على فرش بالشارع فى حملة تموينية بسوهاج

السبت، 11 أبريل 2020 11:13 ص
ضبط مستلزمات طبية مجهولة المصدر على فرش بالشارع فى حملة تموينية بسوهاج مستلزمات طبية - أرشيفية
سوهاج محمود مقبول

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وجهت إدارة مباحث التموين بإشراف اللواء دكتور حسن محمود مساعد الوزير مدير أمن سوهاج ورئاسة العميد محمد نصحى مدير إدارة المباحث الجنائية والمقدم محمد اللبيشى وكيل الإدارة، حملة تموينية مكبرة فـي إطار توجيهات اللواء محمود توفيق  وزير الداخلية بمكافحة الجريمة بشتى صورها وخاصة الجرائم التموينية.

جاءت الحلمة لتحقيق أقصي درجات الرقابة علي الأنشطة التجارية والصناعية وضبط الأسعار والأسواق لتخفيف الأعباء علي عموم المواطنين ومحدودي الدخل.

أسفرت جهود الحلمة عن ضبط 44 قضية تموينية من بينها إسلام ع ا ا 30 سنة صاحب فرش مستلزمات طبية ويقيم الوادي الجديد لحيازته سلع مجهولة المصدر بدون فواتير وعدم وجود بيانات علي المنتجات وتم ضبط "100" لتر كحول و"300" عبوة جل معقم لليدين وتم ضبط محمد ع ع ع 40 سنة صاحب محل بقالة ويقيم دائرة قسم طهطا لحيازته سلع غذائية غير صالحة للإستهلاك الأدمي وتم ضبط "25" قطعة كرواسون وباتيه.

 كما تم ضبط "9 " قضايا أنتاج خبز بلدي غير مطابق للمواصفات و" 4 " قضايا إنتاج خبز بلدي ناقص الوزن و" 6" قضايا مخابز عدم أنتظام سجل حركة الدقيق بالمخبز  و"5 " قضايا مخابز توقف عن أنتاج الخبز أثناء مواعيد العمل  و" 8 " قضايا عدم الإعلان عن الأسعار و" 7 " قضايا عدم حمل شهادة صحية و" 3 " قضايا عدم أنتظام سجل 21 بترول بالمحطة وجـــاري الاستمرار فـي القيام بحملات مماثله.

 


سوهاج

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