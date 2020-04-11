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صور.. "حماية المستهلك" تضبط مستودع لتعبئة الأدوية المغشوشة بكفر الشيخ

السبت، 11 أبريل 2020 09:17 م
صور.. "حماية المستهلك" تضبط مستودع لتعبئة الأدوية المغشوشة بكفر الشيخ الأدوية المغشوشة المضبوطة
كتب مدحت وهبة

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تمكن جهاز حمايه المستهلك من ضبط مستودع لتعبئة الأدوية بمدينة بلطيم بكفر الشيخ غير مرخص وبدون أى إشتراطات صحية كما تبين لرجال الضبطية القضائية أن صاحبه ليس له علاقة بالطب او الصيدلة حيث ضيط بداخله المضبوطات التالية 2 مليون وثلاثمائة قرص و20000 عبوه فارغة و90 كجم بودرة خام معد للتصنيع و كميات كبيرة من الاستيكرات التي تحمل علامات وأسماء تجارية وهمية لكبرى الشركات وعدد 13 قالب تصنيع وتشكيل العقاقير الطبية و5000 قرص مغلف في شرائط وبرطمانات معد للبيع.
 
 تم اتخاذ كافه الاجراءات القانونية حيال المخالفات المشار اليها واحالة الواقعة للنيابة المختصة لاتخاذ شئونها وأكد على أن الجهاز أمام مسئولية كبيرة و لن يتوانى حتى يحقق رسالته التى يعمل من اجلها وهى اعادة الانضباط الى الاسواق مشددً على أن التلاعب بالأسعار والإحتكار تصل الغرامات فيها الى 2 مليون جنبة والحبس وفقا لما ينص عليه قانون حماية المستهلك رقم ١٨١ لسنه ٢٠١٨ ومؤكداً ان سيارات الضبطيه القضائيه تجوب كافه المحافظات ليلاً ونهاراً.
 
 
ويأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتفعيل المنظومة الرقابية لضبط الأسواق وتكليف الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لجهاز حمايه المستهلك بشأن اتخاذ الاجراءات اللازمه لضبط الاسواق ومواجهه ايه ممارسات سلبيه ضارة بحقوق المستهلكين من خلال الإحتكار ورفع الإسعار الغير مبرر وغيرها من القضايا المتنوعة.
 
 
ويهيب جهاز حمايه المستهلك بالسادة المواطنين الابلاغ عن أيه ممارسات سلبيه ضارة بالمستهلك او أيه معلومات بشأنها ، مؤكداً على أهميه تفعيل الرقابه المجتمعيه فى اطار متوازى مع الرقابه المؤسسيه التى تستهدف ضبط المنظومه الاستهلاكيه وعلى جانب آخر وجه عبد المعطى رسالة للتجار ومقدمى الخدمات الالتزام بالضوابط القانونية وعدم حجب السلع والإمتناع عن أى ممارسات سلبية تضر بالمستهلك مؤكدا ان القانون سيطبق على كافة المخالفين وفى ذات السياق وجه رئيس الجهاز رسالة للسادة المواطنين بتجنب الشراء العشوائي للسلع والالتزام بالاستهلاك العادل
 
يذكر أن طرق التواصل مع الجهاز متعددة سواء من خلال الخط الساخن 19588أو رقم " الواتس آب " خدمه المواطن رقيب 01281661880 ومن خلال الموقع الإلكتروني للجهاز WWW.CPA.GOV.EG، أوعبر التطبيق الإلكتروني المتاح على الهواتف الذكية
 
 
 
الأدوية المغشوشة المضبوطة (2)
الأدوية المغشوشة المضبوطة 

الأدوية المغشوشة المضبوطة (3)
الأدوية المغشوشة المضبوطة 

الأدوية المغشوشة المضبوطة (4)
الأدوية المغشوشة المضبوطة 

الأدوية المغشوشة المضبوطة (5)
الأدوية المغشوشة المضبوطة 

الأدوية المغشوشة المضبوطة (6)
الأدوية المغشوشة المضبوطة 

الأدوية المغشوشة المضبوطة (1)
الأدوية المغشوشة المضبوطة 

 


حماية المستهلك

راضى عبد المعطى

مستودع لتعبئة الأدوية المغشوشة بكفر الشيخ

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