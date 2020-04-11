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صحة الغربية: مغادرة 9 أشخاص لمستشفى صدر المحلة بعد سلبية إصابتهم بكورونا

السبت، 11 أبريل 2020 06:47 م
صحة الغربية: مغادرة 9 أشخاص لمستشفى صدر المحلة بعد سلبية إصابتهم بكورونا كورونا - أرشيفية
الغربية - عادل ضرة

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انتهت مديرية الصحة بمحافظة الغربية، برئاسة الدكتور عبد الناصر حميده وكيل وزارة الصحة، من فحص 9 أشخاص من المخالطين لمصابي فيروس كورونا المستجد.

كانت مديرية الصحة قد عزلت المذكورين بمستشفى صدر المحلة، لمخالطتهم للمصابين بكورونا، وتم سحب عينات منهم وإرسالها لمعامل وزارة الصحة لبيان إصابتهم بالفيروس من عدمه، ووضعهم تحت الملاحظة، وجاءت نتيجة فحص العينات سلبية إصابتهم بالفيروس، وسمحت لهم المستشفى بالخروج بعد التأكد التام من سلامتهم.

من ناحية آخرى، وجهت  مديرية الصحة بمحافظة الغربية، لجنة مكبرة من إدارات الطب الوقائي والعلاج الحر والترصد، لقرية بلاي التابعة لمركز السنطة، لفحص المخالطين للحالة المصابة بفيروس كورونا، وهى لشاب يعمل مُمرض بالقاهرة.

وقامت فرق الترصد بالنزول للقرية، وجمع بيانات كاملة عن المخالطين للمصاب، وهم والده وزوجة والده وشقيقه وزوجته، والجيران، وقامت اللجنة أيضا بتطهير منزل المصاب بالكلور، والتنبيه على المخالطين له بعدم الخروج نهائيا من المنزل لمدة 14 يوما، والتطهير المستمر للمنزل، وغسل الايدي جيدا بالصابون، والتهوية الجيدة للمنزل.

كما شددت اللجنة عليهم بعدم استخدام أدوات المصاب وألا يستخدم أي منهم أدوات الأخر، وسرعة الإبلاغ أو الذهاب لأقرب مستشفى حال الشعور بأي اعراض للمرض.

وكان الأهالى قد اشتبهوا فى إصابة شاب مقيم بقرية بلاى مركز السنطة بفيروس كورونا ما أدى إلى عزله بمستشفى حميات طنطا، بعد ظهور أعراض الإصابة بفيروس كورونا عليه، وكشفت نتيجة فحص العينات إيجابية إصابته بالفيروس، وتم نقله للحجر الصحي بكفر الزيات

وكانت قد أجرت مديرية الصحة بمحافظة الغربية تحاليل لـ2 من المخالطين، لحالات الإصابة بفيروس كورونا إحداهما من قرية البنوان مركز المحلة، والثاني من قرية كفر سنباط مركز زفتى.

وكشفت الفحوصات إيجابية إصابة نجلة السيدة المصابة بفيروس كورونا بقرية البنوان، وهي لفتاه متزوجة وعائده من انجلترا، وانتقلت إليها الفيروس من والدتها، وتم نقلها لمستشفى صدر المحلة.

 

 

 


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وكيل صحة الغربية

فيروس كورونا

مستشفى صدر المحلة

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