رهبان القدس يحيون "الجمعة الحزينة" دون مصلين بعد إلغاء الصلوات.. صور

كتب محمد شعلان

أصبحت مدينة القدس واحدة من المدن المقدسة التي أصبحت خالية من أي شعائر دينية على الجانب المسلم أو المسيحي بسبب تطبيق اجراءات مواجهة فيروس كورونا المستجد، وخلت مدينة القدس بالأمس من المصلين لإحياء ذكرى "الجمعة الحزينة" التي يحيها المسيحيين وفق التقويم الغربي، ونقلت وسائل اعلام محلية حضور الرهبان فقط لشعائر الصلاة، بعد قرار إلغاء الصلوات والأعياد فى ظل تفشى وباء كورونا العالمى.



الرهبان فى البلدة القديمة



جانب من الصلوات

وفي وقت سابق، قام رهبان فرنسيسكان بوضع كمامات طبية على وجوههم وقفازات في أيديهم بزيارات لبيوت مسيحيين في القدس في أحد السعف وقدموا لهم أغصان الزيتون وسط عزلة يفرضها المسيحيون على أنفسهم كإجراء وقائي من فيروس كورونا.



رهبان القدس فى الجمعة الحزينة

واستخدم أحد الرهبان مكبر صوت في شوارع البلدة القديمة بالقدس للنداء على السكان ليخرجوا إلى أبواب ونوافذ بيوتهم حيث تسلموا أغصان الزيتون وتلقوا البركات.

وأحد السعف، وهو بداية الأسبوع المقدس المفضي إلى عيد القيامة، إحياء لذكرى وصول السيد المسيح إلى القدس.

ويتحدث الكتاب المقدس عن قيام أتباع المسيح بإلقاء سعف النخيل في طريقه، وهو ما تم التعويض عنه اليوم بأغصان أشجار الزيتون.

وكنائس القدس مغلقة أمام الجمهور كما هو الحال في المساجد والأماكن التي يتعبد فيها اليهود، حيث ودفع ذلك المؤمنين إلى إيجاد بدائل للصلاة الجماعية خلال شهر يشهد مناسبات دينية تشمل عيد الفصح وعيد القيامة وبداية شهر رمضان.

وعلى جانب آخر، مددت محكمة الاحتلال الإسرائيلى الإثنين الماضي، اعتقال محافظ القدس عدنان غيث رغم وجود قرار سابق بالإفراج عنه.

واعتقل محافظ القدس الأحد الماضي من منزله - حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) ، وتم تمديد اعتقاله، وصدر قرار بالإفراج عنه لكن نيابة الاحتلال الاسرائيلى اعترضت على القرار وتم تمديد اعتقاله مرة أخرى.