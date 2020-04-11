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رئيس تمريض بالعجمى بعد إصابتها بكورونا: أتلقى العناية الطبية اللازمة

السبت، 11 أبريل 2020 05:37 م
رئيس تمريض بالعجمى بعد إصابتها بكورونا: أتلقى العناية الطبية اللازمة كورونا - أرشيفية
الإسكندرية جاكلين منير

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أكدت أمل حامد رئيس تمريض مستشفى بالعجمى فى تصريحات خاصة لـ" اليوم السابع"، أنها تتلقى الرعاية الطبية الازمة بمستشفى العجمى ، بعد أن ظهرت نتائج المسح الطبى الأول يشير الى نتائج إيجابية بالاصابة بالفيروس لها و لـ2 أطباء آخرين ، وتم إحتجازهما حاليا لحين إجراء المسح الطبى الثانى بعد مرور 48 ساعة.

وأكدت أمل حامد على أن المستشفى يقدم عناية طبية لكل مريض ، وأعربت عن أمنيتها لظهور النتائج السلبية لها وللاطباء المصابين خلال 48 ساعة القادمة.

وكانت سهى مصطفى نقيب التمريض بالاسكندرية عن إصابة رئيس قسم التمريض بمستشفى بالعجمى عن إصابتها بفيروس كورونا.

وأكدت سهى مصطفى نقيب التمريض بالاسكندرية ، فى تصريحات خاصة لـ" اليوم السابع" ، أن حالة أمل حامد جيدة وتتلقى العناية اللازمة بالمستشفى ، كما أكدت على أن معنوياتها مرتفعة جدا ، وطالبت بعدم الانسياق وراء الاشاعات.

من جهه أخرى استنكرت سهى مصطفى ، بعض صفحات التواصل الاجتماعى التى حاولت إستغلال الحدث و أكد على أن جميع الاجهزة الطبية بالمستشفى و بالوزارة تبذل ما بوسعها فى هذا الشأن.

وكشفت سهى مصطفى فى تصريحات خاصة لـ" اليوم السابع" ، أن  حالة الاصابة تم الكشف عنها من خلال التحاليل الدورية ،الى الان لم يظهر عليها أى أعراض الى الان ، و تم إحتجاز الحالة لان نتائج الحالة إيجابية ، و خلال 48 ساعة من التحليل الاول سيتم إجراء تحليل أخر، ونتمنى أن يكون النتائج سلبية ،و أكدت على أن المستشفى و كامل الطاق الطبى يقوم ببذل مجهود كبير فى سبيل مواجهه المرض و تقديم أفضل رعاية للمرضى.


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