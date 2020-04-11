جنح سوهاج تخلى سبيل متهمين باختراق حظر التجوال بكفالة 5 آلاف جنيه

سوهاج - عمرو خلف

قررت محكمة جنح مركز سوهاج إخلاء سبيل المتهمين "ع.م" و"هـ.م" بكفالة 5 آلاف جنيه لكل منهما بعد اتهامهما باختراق حظر التجوال بدائرة مركز سوهاج.

بدأت الواقعة عندما تمكن رجال المبحث بمركز سوهاج من القبض على المنتهمين أثن سيرهملا اثمناء خظر اتجوال بدائرة المركز وبمواجهتهما اعترفا بالواقعة وتم عرضهما على نيابة مركز سوهاج برئاسة المستشار هيثم فتحى رئيس نيابة مركز سوهاج تحت اشراف المستشار أحمد عبد الباقى التونى وتمت احاتهما الى محكمة الجنح والتى قررت اخلاء سبيلهما بكفالة 5 الاف جنيه لكل منهما.