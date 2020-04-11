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جدعنة شباب شبرا.. شاهد تحدي الخير بتوزيع الكمامات على الفقراء

السبت، 11 أبريل 2020 06:35 م
جدعنة شباب شبرا.. شاهد تحدي الخير بتوزيع الكمامات على الفقراء توزيع الكمامات
كتب: مصطفي جابر

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في لفتة رائعة رصدت كاميرا "اليوم السابع" توزيع بعض الشباب للكمامات في الشارع علي الفقراء.
 
 
وأكد محمد عماد، أحد مؤسسين الحملة، أن الفكرة جائت له بعد أنتشار فيروس كورونا وبالتحديد عندما ذهب لشراء بعض مستلزمات الوقاية مثل جوانتي وكمامة وشاهد أرتفاع كبير في أسعارها، فأقترح علي مجوعة من زملائة أن يقوموا بشراء كمامات وتوزيعها علي الفقراء في منطقة شبرا.
 
وأضاف شادي عادل أنه تحمس للفكرة بمجرد عرضها عليه من قبل صديقه محمد بسبب الاستغلال الذين شاهدوه من قبل بعض أصحاب الصايدليات.
 
وأكدا أنهم يتحدون جميع سكان شبرا للانضمام إلى تحدي الخير. 

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شبرا الخيمة

كورونا

كوفيد

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