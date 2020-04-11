انطلاق موسم حصاد القمح بالقليوبية.. والزراعة: ضم 400 فدان في أول يوم

القليوبية إبراهيم سالم

أعلن المهندس حسن زايد وكيل وزارة الزراعة بالقليوبية، انطلاق موسم حصاد القمح بحقول القليوبية، اليوم السبت، موضحا أن المحافظة بها 61 ألف و632 فدان منزرعة بالقمح مقسمة على مدن وقري المحافظة، مشيرا إلى أنه تم اليوم ضم 400 فدان من إجمالي هذه المساحة للتواصل اعمال الضم على باقي المساحة تباعا وحتي بدء توريد المحصول للصوامع والشون.

وأكد "زايد"، أنه تم توعية الفلاحين باستخدام ماكينات الحصاد لتقليل الفاقد من المحصول، نظرا لارتفاع نسبة الفقد خلال هذه الفترة والذي يؤثر سلبا على الكمايات النهائية التي ينشدها الفلاح لمحصوله، وهي ماكينات مخصصة لأعمال ضم القمح وتربيطه تمهيدا لأعمال "الدريس".

فيما أعلن عربي عبد الحليم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية، استعداد المديرية بالتنسيق مع مديرية الزراعة بقيادة المهندس حسن زايد، لاستقبال موسم حصاد القمح الذي من المقرر أن ينطلق 15 ابريل الجاري ولمدة 3 شهور وفقا لما أعلنه وزير التموين الدكتور على المصيلحي، مشيرا إلى ان المديرية اتخذت العديد من الإجراءات للاستعداد التام للموسم.

وأكد مدير تموين القليوبية، أنه تم تحديد 6 شون و3 صوامع لاستقبال القمح لموسم 2020، وهي الشركة القابضة للصناعات الغذائية ويتبعها صوامع مسطرد، وبنكري الهدي 2 و3، وشونة مطحن بنها، والشركة المصرية للصوامع والمخازن يتبعها صومعة عرب العليقات وصومعة بنها، وبنك التنمية والائتمان الزراعي يتبعه هنجر شبلنجة، وهنجر شبين القاطر، وهنجر كفر شكر، وشونة كفر سعد بحيري

وأوضح "عبد الحليم"، أنه يوجد بكل موقع لجنة مشكلة برئاسة مندوب من مديرية التموين بالقليوبية، وعضوية مندوبين من الزراعة، والصادرات والقبانية، والشركة، والجهة المسوقة، وذلك طبقا لضوابط استلام القمح لموسم 2020، مضيفا أن موسم استلام القمح يبدأ فى 15 أبريل الجارى ولمدة 3 شهور، مشيرا إلى أنه فى حالة ملئ السعة التخزينية للصوامع والشون والهناجر بالمحافظة يتم الغلق قبل الموعد المقرر لانتهاء الموسم، مشيرا إلى أن إجمالي السعة التخزينية للمحافظة هذا الموسم 183 ألف طن.



انطلاق موسم حصاد القمح بالقليوبية



بدء حصاد القمح



بدء حصاد موسم القمح بالقليوبية



حصاد القمح



ضم القمح



ماكينات الضم



ماكينة الضم