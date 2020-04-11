اليونسيف: يجب مضاعفة التزامنا لمواصلة تعليم الأطفال بعد إغلاق المدارس

اليونسيف
وفى سياق آخر، تبرع الإسباني فرناندو ألنسو، بطل "الفورمولا 1" لمنظمة اليونسيف بـ 300 ألف كمامة طبية و4 آلاف جهاز حماية شخصى لمكافحة وباء فيروس كورونا.
وكتبت صفحة "اليونيسف" على موقع "تويتر": "نريد أن نشكر سفيرنا العزيز فيرناندو ألونسو، على مساهمته التي ستساعدنا في الكفاح من أجل حماية أولئك الذين يقومون بحمايتنا من الفيروس. شكرا لكم لكونكم معنا دائما".
ورد ألنسو قائلا :"نشكرك على العمل الدؤوب الذي تقوم به دائمًا ، كما هو الحال في هذه اللحظة الدقيقة.. ومع يونسيف لقد اشترينا بالفعل مثل هذه الإمدادات الطبية العاجلة والضرورية".
من ناحية أخرى، قالت منظمة الصحة العالمية، إن المرض الذي تسببه العدوى بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خفيف بشكل عام، لاسيما عند الأطفال والشباب. ومع ذلك، فإنه يمكن أن يسبب مرضًا خطيرًا، إذ يحتاج نحو شخص واحد من كل 5 أشخاص مصابين بهذا المرض إلى تلقّي الرعاية في المستشفى، لذا، فإن من الطبيعي أن يشعر الناس بالقلق إزاء كيفية تأثير فاشية مرض كوفيد-19 عليهم وعلى أحبائهم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة