اليونسيف: يجب مضاعفة التزامنا لمواصلة تعليم الأطفال بعد إغلاق المدارس

ريهام عبد الله

شددت منظمة اليونسيف، على ضرورة مضاعفة الجهود والالتزام لمنح جميع الأطفال فرصة للتعلم، مهما كان مكان تواجدهم، خاصة مع إغلاق المدارس، على خلفية جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقالت منظمة اليونسيف فى تغريدة عبر الحساب الرسمى بتويتر: "مع إغلاق المدارس، وجد الآباء والمعلمون والطلاب طرقًا جديدة للتعلم عبر الإنترنت، ولكن لا يستطيع جميع الأطفال الوصول إلى الإنترنت أو الكتب أو اللوازم المدرسية".

وتابعت: "يجب علينا مضاعفة التزامنا بإبقاء الأطفال على التعلم، بغض النظر عن مكان وجودهم".



اليونسيف

وفى سياق آخر، تبرع الإسباني فرناندو ألنسو، بطل "الفورمولا 1" لمنظمة اليونسيف بـ 300 ألف كمامة طبية و4 آلاف جهاز حماية شخصى لمكافحة وباء فيروس كورونا.

وكتبت صفحة "اليونيسف" على موقع "تويتر": "نريد أن نشكر سفيرنا العزيز فيرناندو ألونسو، على مساهمته التي ستساعدنا في الكفاح من أجل حماية أولئك الذين يقومون بحمايتنا من الفيروس. شكرا لكم لكونكم معنا دائما".