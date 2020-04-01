اليوم السابع
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"الصحة العالمية" تطالب بتقليل الآثار على الإمدادات الغذائية خلال مكافحة كورونا

الأربعاء، 01 أبريل 2020 12:40 م
"الصحة العالمية" تطالب بتقليل الآثار على الإمدادات الغذائية خلال مكافحة كورونا منظمة الصحة العالمية
ريهام عبد الله

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طالبت منظمة الصحة العالمية، الدول بأن تحرص على تقليل الآثار المحتملة على الإمدادات الغذائية للمواطنين، بينما تكافح الدول جائحة فيروس كورونا المستجد القاتل.

وقالت منظمة الصحة العالمية فى تغريدة عبر حسابها الرسمى بتويتر: "بينما نعمل جميعًا معًا لإيقاف وباء كوفيد19، يجب ألا تنسى البلدان تقليل الآثار المحتملة على الإمدادات الغذائية والتجارة الدولية".

منظمة الصحة العالمية
منظمة الصحة العالمية

 

وفى سياق آخر كشفت منظمة الصحة العالمية أن الذين تم تطعيمهم ضد الدرون غير محصنين من الإصابة بفيروس كورونا ويمكن إصابتهم بشكل طبيعي إذا تعرضوا لأشخاص مصابين وليس هناك أي دراسات تقول أن من تم تطعيمه ضد الدرن سينجي من الإصابة بكورونا .

وقالت منظمة الصحة العالمية عبر موقعها الإلكتروني بالقاهرة أن التزام المصريين بالإجراءات الوقائية والقرارات الحكومية يساهم في خفض الإصابات ، كما أن العزل للوافدين من الخارج وممن خالطوا مصابين بكورونا يساهم في تحجيم المرض ومنع تفشيه.

وأضافت المنظمة أن المرض الذي تسببه العدوى بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خفيف بشكل عام، لاسيما عند الأطفال والشباب. ومع ذلك، فإنه يمكن أن يسبب مرضًا خطيرًا، إذ يحتاج نحو شخص واحد من كل 5 أشخاص مصابين بهذا المرض إلى تلقّي الرعاية في المستشفى. لذا، فإن من الطبيعي أن يشعر الناس بالقلق إزاء كيفية تأثير فاشية مرض كوفيد-19 عليهم وعلى أحبائهم.

وتابعت : يمكننا توجيه قلقنا على النحو الصحيح بتحويله إلى إجراءات لحماية أنفسنا ومجتمعاتنا المحلية وعلى رأس هذه الإجراءات غسل اليدين بشكل منتظم ومسهب واتّباع ممارسات النظافة التنفسية الجيدة والاطلاع على مشورة السلطات الصحية المحلية والتقيّد بها، بما في ذلك القيود التي قد تُفرض على السفر والتنقل والتجمعات ويمكنك الحصول على مزيد من المعلومات  من مصادرها الحكومية


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