اليوم السابع
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القبض على شاب أمريكى اعتدى على والدته بالضرب بسبب إخفائها "ورق التواليت"

السبت، 11 أبريل 2020 11:59 ص
القبض على شاب أمريكى اعتدى على والدته بالضرب بسبب إخفائها "ورق التواليت" أوراق مرحاض
كتب خالد إبراهيم

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ضرر كبير تسببت فيه "كورونا" لأغلب سكان الأرض، ولكن الضرر لم يقتصر على انتشار الفيروس، وإصابته أكثر من مليون ونصف المليون شخص، أو حتى حصده 100 ألف روح، خلال حوالى 100 يوم من انتشاره، ولكن الضرر أيضا جاء من نقص السلع الاستهلاكية فى العديد من الدول الأوروبية، والتى أصبحت شعوبها تتصارع فيما بينها على بعض من هذه السلع، خوفا من اختفائها، الأمر الذى رصدته عدسات الكاميرات ووسائل التواصل الإجتماعى قبل عدة أسابيع.

 

الولايات المتحدة الأمريكية، وتحديدا ولاية كالفورنيا، شهدت إلقاء الشرطة القبض على رجل بعد أن قام بالتعدى على والدته التي يبدو أنها أخفت مخبأ الأسرة لورق التواليت بسبب استخدامه المفرط للسلعة التى أصبحت نادرة.

ورق تواليت
ورق تواليت

 

وقال شيرلي ميللر المتحدثة باسم محطة سانتا كلاريتا لخدمة الشرطة ،إن الشرطة استدعيت إلى منزل الأسرة في سوجس شمال لوس أنجلوس فى الـ 3 صباحا الاثنين الماضى بعد نزاع حول مكان منتج النظافة.

 

وأشار ميللر إلى أن الجدال بين أدريان يان ووالدته تصاعد، وزعمت أنه انتهى بلكمها، وأضافت أنه تم اعتقاله للاشتباه في وجود سلاح.

 

قالت الأم للنواب إنها أخفت ورق التواليت عن ابنها البالغ من العمر 26 عامًا لأنه استخدم الكثير منه في وقت كان فيه المنتج قليلًا بسبب جائحة فيروس كورونا.

 

وأختتم ميللر إن الإغلاق المفروض في أنحاء كثيرة من البلاد بسبب الفيروس أدى إلى زيادة في حوادث العنف الأسري.. فكان من المتوقع حدوث ذلك في كل مكان".

 


ورق التوالت

ورق المرحاض

الشرطة

شاب يعتدى على والدته

كورونا نيوز

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