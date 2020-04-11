الدنمارك: تسجيل 13 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا ونحو 6 آلاف مصاب

أ.ش.أ

أعلنت الدنمارك تسجيل 13 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد-19"، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 260، في حين اقترب إجمالي الإصابات من 6000.

وذكرت هيئة البث الرسمية في البلاد (دي.آر.) - وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم السبت - أن عدد الإصابات ازداد منذ أمس الجمعة، بواقع 177 حالة لتصل الحصيلة إلى 5 آلاف و996، فيما بلغ إجمالي المتعافين ألف و955 شخصا.

وأكدت السلطات الدنماركية استقرار معدلات الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا وانخفاض حالات الإصابة التى تحتاج إلى دخول المستشفى، في الأيام الأخيرة، مشيرة إلى أنها قررت تخفيف إجراءات الإغلاق تدريجبيا حيث سمحت بإعادة فتح المدارس ورياض الأطفال بدءا من الأربعاء المقبل.

وكانت رئيسة وزراء الدنمارك ماتي ماري فريدريكسن قالت - في وصف الحالة الصحية في بلادها - "الوضع يشبه حاليا إلى حد ما السير على حبل مشدود؛ إذا وقفنا بلا حراك على الطريق، فقد نسقط، وإذا ذهبنا بسرعة كبيرة، فيمكننا أن نخطئ، لذا يجب علينا التقدم إلى الأمام بخطوة واحدة دقيقة في كل مرة".