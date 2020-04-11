اليوم السابع
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البنك الدولي يخفض توقعات النمو لتركيا عام 2020 وشبح البطالة يخيم على البلاد

السبت، 11 أبريل 2020 04:06 م
البنك الدولي يخفض توقعات النمو لتركيا عام 2020 وشبح البطالة يخيم على البلاد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

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خفض البنك الدولي توقعاته للنمو لعام 2020 لتركيا، من 3٪ إلى 0.5٪، وفقا لموقع دنيا الإخباري، وكان لفيروس كورونا تأثير واسع على الاقتصادات العالمية، ومن المتوقع أن يلحق أكبر ضرر بالأسواق الناشئة مثل تركيا.

 

وفقا للبنك الدولي، سينمو الاقتصاد التركي بنسبة 4٪ في عامي 2021 و 2022، إذا تمت إدارة تأثير فيروس كورونا بشكل جيد. كما ارتفعت توقعات التضخم في تركيا إلى 11٪ في نهاية هذا العام، مع توقعات بنسبة 9٪ لعام 2021 و 8.5٪ لعام 2022.

 

بدوره، وخلال تقييمه لآثار تفشي فيروس كورونا المستجد على العمالة فى تركيا. كشف البروفيسور دكتور سردار صايان أن نسب البطالة فى تركيا، سوف تشهد نسب لم نراها من قبل وحتى لا يفاجىء أحد فإن النسبة قد تكون مابين 25-30%.

 

وصرح أستاذ جامعة TOBB للاقتصاد والتكنولوجيا فى تركيا، والذي شارك في البث المباشر على تلفزيون Bloomberg HT الدكتور سردار صايان أن تأثير الوباء على معدل البطالة سيبدأ في الظهور ببيانات شهر أبريل الجارى، والتي سيتم الإعلان عنها في يوليو القادم.

 

مؤكدا أنه إذا استمر تأثير الوباء في الصيف، فستكون هناك خسارة كبيرة في العمالة في قطاع السياحة. الدكتور وقال صايار "في هذه الحالة سوف نختتم هذا العام عند نقطة سيئة للغاية من ناحية التوظيف والاقتصاد."

 

وأعلنت أمس تركيا حظرا للتجوال في 31 محافظة وحتى منتصف ليلة الأحد المقبل، بعد أن كشف وزير الصحة التركي، فخر الدين كوجا، عن تسجيل 98 حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا في تركيا، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 1006 حالات.


تركيا

بطالة

كورونا

اقتصاد تركيا

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