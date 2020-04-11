"الإفتاء": منع دفن الجثمان تعدٍ على حق الله وحق العباد وغير جائز شرعا

كتب لؤى على

بعد تعدد واقعة رفض بعض الأهالى دفن الميت بفيروس كورونا، أكد الدكتور خالد عمران، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن دفن الجثمان من جملة ما جعله الإسلام من الحقوق علينا تجاه الميت؛ تكريما له وصيانة للجسد بعد الموت، مضيفا أن دفن المتوفى بالأمراض المعدية مثل كورونا يجب أن يكون بحسب تعليمات وزارة الصحة.

وتابع عمران، فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع ": "وضحت وزارة الصحة المصرية والجهات المعنية الإجراءات المتبعة في التعامل مع المتوفى بكورونا، بما يجمع بين التدابير الصحية والإجراءات الشرعية كليهما، وأيضا يجمع بين الوقاية الصحية وتكريم الإنسان وعدم التنمر به خصوصا والمأمول من الله فيمن ابتلي بالموت بهذه الجائحة أن ينال درجة الشهادة عند الله في الآخرة؛ فإذا صرحت الجهات المختصة بدفن جثمان بطريقة ما وجب دفنه بالطريقة التي صرحت بها، ولا يجوز تجاوز تعليمات الوزارة لما فيه من الضرر، كما لا يجوز منع دفن الجثمان لما فيه من التعدي على حق العباد وحق الله تعالى".

واستكمل عمران: "نهيب بالجميع أن يبادروا بإرضاء الله تعالى في مثل هذه الأوقات التي يتعين علينا جميعا فيها التعاون؛ وذلك باتباع التعليمات الصادرة من الجهات المعنية وأن نكون جميعا عونًا لأجهزة الدولة على ما أقامهم الله تعالى فيه، وعلى الجميع أن يحذر من التنمر أو السخرية من أصحاب الابتلاءات الذين يكون صبرهم وحسن تعاملهم مع ما ابتلاهم الله به سببًا أن يوفوا أجرهم بغير حساب كما قال تعالى: {إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ } [الزمر: 10].