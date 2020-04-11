إزالة سور مخالف على مساحة 350 متر بأراضى الدولة غرب الإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

شن حى العامرية ثان حملة مكبرة للتصدى لظاهرة البناء المخالف لتنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء ،تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية ،بمتابعة ورصد حالات البناء المخالف و تفعيل صلاحيات وحدة التدخل السريع لمواجهة أعمال البناء المخالف.

شن حى العامرية ثان حملة مكبرة تنفيذا لتعليمات محمد عبدالله رئيس حى العامرية ثان بالتصدي لظاهرة البناء المخالف والقضاء عليها فى المهد،بتواجد مدير أشغال طريق ورئيس وحدة التدخل السريع ومدير المتابعة ومدير الطرق وجميع الإدارات المعنية،وتم إزالة أسوار حول أرض مساحتها 350 م متر أرض ملك دوله حراسه وإزالة بوابه حديد بطريق الكافورى برج العرب خلف مطعم الجرارى ،فك شده خشبيه لاعمده الدور الاول علوى بقرية مصطفى إسماعيل وتم التحفظ على 20 لوح خشب.

من جهه أخرى قامت إدارة إشغال الطريق بالحي ووحدة الإزالة ورئيس القطاع ، بشن حملة لمتابعة الأسواق بنطاق الحي ومدى الإلتزام بالإغلاق وفقا لقرار مجلس الوزراء ،حيث تم فض ورفع الاسواق المخالفة ،حيث تم رفع وفض سوق فلسطين ،سوق بنجر 1 ، سوق الغنم بنجرالسكر 1 ،وذلك ضمن الإجراءات الإحترازية والوقائية التي اتخذتها الدولة للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد ، بنطاق الحي حفاظا على أرواح المواطنين.

وكانت الإسكندرية قد اتخذت عدة قرارات ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس، حيث تم تنفيذ كافة تعليمات رئاسة الوزراء من تخفيض عدد العمال بديوان المحافظة والأحياء، وتطبيق الإجراءات الوقائية من التعقيم والتطهير لها، مثل غلق الشواطئ وتكثيف الأحياء لحملات ضبط المخالفين لقرار الغلق، ومواصلة غلق المراكز التعليمية والحضانات وصالات الجيم ومحلات الألعاب الإلكترونية، تم غلق أكثر من 900 منشأة متنوعة إلى الآن، منع الأسواق العشوائية الأسبوعية وشدد على عدم إقامة سوق الجمعة وسوق الحمام، بالإضافة إلى تكثيف الحملات بالأحياء لمنع تجمعات الأسواق اليومي.

كما تم إصدار تعليمات مشددة بالتواجد الميدانى والمتابعة اللحظية للأحياء، وتكثيف الحملات على المقاهى والكافتريات لمنع تدخين الشيشة، وتم غلق المقاهى المخالفة بالشمع الأحمر، وتوقيع عقوبة مالية فورية على مخالفين قرار الغلق تصل الى 10 آلاف جنيه، متابعة أعمال رفع القمامة ومداومة أعمال تطهير صناديق القمامة والحاويات ومراكز تجميع القمامة على مستوى الأحياء.