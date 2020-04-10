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5 غرف عزل بمستشفى الفشن ببنى سويف لاستقبال حالات الاشتباه فى كورونا

الجمعة، 10 أبريل 2020 12:49 م
5 غرف عزل بمستشفى الفشن ببنى سويف لاستقبال حالات الاشتباه فى كورونا غرف عزل بمستشفى الفشن ببني سويف
بنى سويف - أيمن لطفي

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أعدت مستشفي الفشن المركزي 5 غرف عزل لاستقبال أى حالات يشتبه فى إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، بدلا من ذهابها مباشرة إلى مستشفيات مدينة بنى سويف العاصمة، وذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة وبرعاية من الدكتور محمد هاني محافظ بني سويف، ضمن الإجراءات الإحترازية لمواجهة الفيروس ومنع انتشاره. 

وأشار، بيان صحفى اليوم الجمعة، إلى مواصلة الدكتور كريم جمال مدير المستشفى والفريق الطبى المعاون له والإداريين تجهيز غرف العزل بمدخل منفصل لها بالمستشفى، من بينها غرفة للكشف على المواطنين المشتبه فى إصابتهم بفيروس كورونا، باستخدام أجهزة "الكاشف" المبدئى لقياس درجة الحرارة، وأخذ مسحة من الأنف والحلق لارسالها إلي المعمل الاقليمىبمديرية الصحة، لمعرفة مدى إصابة الحالة بالفيروس من عدمه،  علاوة على تواجد كافة الأطقم الطبية   "أطباء وتمريض" وتوافر  المستلزمات والأدوية و أجهزة التعقيم، بالإضافة إلى الحرص على التهوية الجيدة وتعقيم الأسطح بشكل مستمر. 

وفي ذات الصدد أشار الدكتور وكيل وزارة الصحة إلى حرص المديرية على متابعة غرف العزل  بالمستشفيات من خلال لجان التفتيش وغرفة الطوارئ بالمديرية، والتى يقودها الدكتور أحمد بغدادى مدير العلاجى والدكتور محمود حسين مدير الطوارئ بالمديرية، فضلا عن  التأكيد على مدراء المستشفيات بضرورة  عدم تأثر الخدمة الطبية المقدمة داخل غرف الرعايا العاجلة حاليا،  وضمان عملها بالكفاءة المطلوبة، لافتا إلى مواصلة غرفة الأزمات والطوارئ بمديريه الصحة عملها على مدار الساعة في تلقى أي شكاوي أو بلاغات أو استفسارات من المواطنين عن فيروس كورونا وآليات الوقائية منه، علاوة على متابعة تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية بالمستشفيات.

 
 
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