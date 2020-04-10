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وفاة الحالة الثانية بفيروس "كورونا" فى فلسطين

الجمعة، 10 أبريل 2020 02:20 م
وفاة الحالة الثانية بفيروس "كورونا" فى فلسطين كورونا
وكالات

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أعلن المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم، اليوم الجمعة، وفاة مواطن فلسطيني (55 عامًا) من قرية "صيدا" شمال طولكرم، متأثرًا بإصابته بفيروس "كورونا" المستجد وذلك بمستشفى "هوغو تشافير" في ترمسعيا.

 

وقال ملحم - في بيان أوردته كالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - إن هذا الشخص أصيب بفيروس "كورونا" خلال عمله في ملحمة يملكها في بلدة "برطعة" بسبب مخالطته لتجار لحوم من داخل أراضي الـ48، وكان يعاني من أمراض مزمنة حيث نقل قبل أربعة أيام من مستشفى "ثابت ثابت" في طولكرم إلى مستشفى "هوغو تشافيز" بسبب تدهور حالته الصحية.

 

وأشار إلى أن هذه الحالة هي الثانية في سجل الوفيات بفيروس "كورونا" منذ ظهور الوباء في فلسطين، إذ قضت سيدة ستينية من قرية بدو الشهر الماضي، كانت تعاني من أمراض مزمنة، فيما يعتقد بأن العدوى نقلت إليها من ابنها الذي يعمل في أراضي الـ48.

 

وأوضح ملحم أن الجثمان سيوارى الثرى بعد ظهر اليوم، في قرية صيدا شمال طولكرم، وسط إجراءات وقائية ووفق فتوى شرعية صدرت عن المفتي العام في التعامل مع حالات الوفاة بهذا الوباء.

 

وقد أفاد وورلد ميتر المتخصص فى رصد حالات الإصابة بفيروس كورونا حول العالم، عن وصول الإصابات لمليون و608 آلاف حالة إصابة فى العالم، كما أن عدد الوفيات وصل لـ95 ألفا و968 حالة واقترب من 100 ألف حالة، والمتعافين 385 ألف حالة.

 

وقالت مسئولة بمنظمة الصحة العالمية إن حالات الإصابة بفيروس كورونا فى أوروبا تتضاعف بسرعة كبيرة جدا كل ثلاثة أو أربعة أيام.

 

وأوضحت د.ماريا فان كيركوف، فى نقاش استضافته شبكة "سى إن إن" الأمريكية، مساء أمس الخميس، أن العلماء يحددون عدد الحالات التى يتم تسجيلها كل يوم، وبأى سرعة تتضاعف هذه الأعداد، وهذا المعدل هو ما يسمى بوقت التضاعف.

 

وتابعت فان كيروكوف قائلة إنها أعربت عن أهمية الاختبار لتحديد الانتشار السريع للوباء. وقالت: لو أنكم ترون دولا بها معدل إيجابية 30%، فإن هذا يعنى أن هناك الكثير من الحالات بها، ولو أنكم ترون دول لديها معدل إيجابية 1%، فإن هذا يعنى أنهم يسجلون بالفعل المزيد من الحالات".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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فيروس كورونا

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