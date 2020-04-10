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وزير الصحة الأردنى عن عدم وجود إصابات جديدة بكورونا: لا يعنى بأن الوباء قد انتهى

الجمعة، 10 أبريل 2020 07:27 م
وزير الصحة الأردنى عن عدم وجود إصابات جديدة بكورونا: لا يعنى بأن الوباء قد انتهى وزارة الصحة الأردنى الدكتور سعد الجابر
كتب هيثم سلامة

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قال سعد جابر، وزير الصحة الأردني، إن عدم تسجيل حالات مصالبة بفيروس كورونا في المملكة الأردنية الهاشمية، يرجع إلى الالتزام مما سيسرع العودة إلى الحياة الطبيعية، وأن ذلك لا يعنى أن الوباء قد أنتهى.  

 

ونقلت وزارة الصحة الأردنية، عبر حسابها بموقع تويتر، تصريحات لوزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر، قائلاً:" إن عدم حصول حالات لا يعني بأن الوباء قد انتهى ولكنه يدل على أن التزامنا جيد وأن الزيادة في الالتزام سيسرع في عودتنا إلى حياتنا الطبيعية".

وزارة الصحة الأدرنية عبر حسابها بموقع تويتر (1)
 
وأضاف: "أشكر نشامى وأبطال التقصي الوبائي و القوات المسلحة و الأجهزة الأمنية التي كانت تعمل طول النهار لكي تأمن لنا صحتنا".

وزارة الصحة الأدرنية عبر حسابها بموقع تويتر (3)

وكانت وزارة الصحة الأردنية اليوم، أعلنت اليوم أنها لم تسجل أية إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، لتستقر الحصيلة عند 372 إصابة.

وزارة الصحة الأدرنية عبر حسابها بموقع تويتر (2)
 

وبحسب وكالة أنباء السعودية "واس"، أوضح وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر، أن فرق الاستقصاء الوبائي أجرت اليوم حوالي 1500 فحص، ولم يتم تسجيل أي إصابات بفيروس كورونا، مبينا في الوقت نفسه شفاء 9 حالات مصابة بالفيروس ليصل إجمالي حالات التعافي إلى 170 حالة.

وقالت مسئولة بمنظمة الصحة العالمية إن حالات الإصابة بفيروس كورونا فى أوروبا تتضاعف بسرعة كبيرة جدا كل ثلاثة أو أربعة أيام.

 

وأوضحت د.ماريا فان كيركوف، فى نقاش استضافته شبكة "سى إن إن" الأمريكية، مساء أمس الخميس، أن العلماء يحددون عدد الحالات التى يتم تسجيلها كل يوم، وبأى سرعة تتضاعف هذه الأعداد، وهذا المعدل هو ما يسمى بوقت التضاعف.

وتابعت فان كيروكوف قائلة إنها أعربت عن أهمية الاختبار لتحديد الانتشار السريع للوباء. وقالت: لو أنكم ترون دولا بها معدل إيجابية 30%، فإن هذا يعنى أن هناك الكثير من الحالات بها، ولو أنكم ترون دول لديها معدل إيجابية 1%، فإن هذا يعنى أنهم يسجلون بالفعل المزيد من الحالات".


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