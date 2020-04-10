اليوم السابع
Ads
الجمعة، 10 أبريل 2020 06:37 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

واشنطن تسمح لسيول بتصدير مواد إنسانية إلى إيران

الجمعة، 10 أبريل 2020 05:51 م
واشنطن تسمح لسيول بتصدير مواد إنسانية إلى إيران كورونا فى ايران
كتب محمد عبد المجيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
سمحت الولايات المتحدة لكوريا الجنوبية، باستئناف الصادرات الإنسانية لإيران، بموجب برنامج ترخيص خاص، على أن يبدأ إرسال الشحنات الشهر المقبل، وحصلت سيول يوم الاثنين الماضى، على الضوء الأخضر من الحكومة الأمريكية بموجب الترخيص العام الثامن، وهو آلية لترخيص بعض التعاملات الإنسانية مع إيران، حتى لو كان أحد أطرافها البنك المركزى الإيرانى الخاضع للعقوبات الأمريكية.
 
و وفقا لما نشر على موقع قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، أما بالنسبة إلى الصادرات العلاجية والمعدات الطبية والمنتجات الإنسانية الأخرى، فيجب على الشركات والمؤسسات المالية ذات الصلة أن تقوم بـ"استقصاء واجب معزز" بضمان أن الصادرات ستذهب إلى الإيرانيين المحتاجين، بدلا من تحويلها إلى الحكومة الإيرانية.
 
وقال مسؤول رفض الكشف عن هويته للصحفيين: "فى 6 أبريل بدأت عملية تصدير المساعدات الإنسانية على أساس الترخيص العام الثامن".
 
وأضاف: "يجب على شركاتنا وبنوكنا إعداد الوثائق اللازمة للقيام بالاستقصاء الواجب المعزز، ونعتقد أن الشحنات قد تبدأ بعد شهر تقريبا".
 
وقال المسؤول إن برنامج الترخيص العام الثامن يبدو أسرع طريقة لاستئناف الصادرات الإنسانية إلى إيران، التى واجهت نقصا فى الأدوية والأدوات اللازمة لمكافحة فيروس كورونا الجديد، بسبب العقوبات الأمريكية.
 
وعلى الرغم من أن الصادرات الإنسانية لا تخضع للعقوبات، فإن الشركات الكورية الجنوبية واجهت صعوبة فى استئناف مبيعات الأدوية والمنتجات الأخرى إلى إيران بسبب مخاوف من وقوعها تحت طائلة العقوبات الأمريكية.
 

امريكا

كوريا الجنوبيه

واشنطن غيران

مواد انسانيه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

ارتفاع حصيلة وفيات كورونا فى إيران إلى 4232 شخصا

الجمعة، 10 أبريل 2020 12:35 م

كورونا يواصل حصد المئات فى إيران.. تقارير: التزاحم يقضى على مبدأ "التباعد الاجتماعى" ويجعل السلامة مستحيلة.. الصحة تعلن 4110 وفيات وأكثر من 66 ألف إصابة.. ورغم الوضع القاتم خامنئى يؤكد: تألقنا فيى اختبار الوباء

الجمعة، 10 أبريل 2020 02:00 ص

مساعد وزير الخارجية الأميركى: تهديد إيران لقواتنا فى العراق ما زال كبيرا

الخميس، 09 أبريل 2020 11:30 م

دبلوماسى أمريكى كبير: تهديد إيران لقواتنا فى العراق ما زال كبيرا

الخميس، 09 أبريل 2020 10:54 م

دبلوماسى أمريكى كبير: تهديد إيران لقواتنا فى العراق ما زال كبيرا

الخميس، 09 أبريل 2020 10:54 م

صحيفة: بسبب التزاحم الشديد.. خطة "التباعد الاجتماعى" مهمة مستحيلة فى إيران

الخميس، 09 أبريل 2020 10:46 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بشهادة "نيوزويك" .. عقار آفيجان اليابانى قادر على هزيمة كورونا في 4 أيام

بشهادة "نيوزويك" .. عقار آفيجان اليابانى قادر على هزيمة كورونا في 4 أيام

محافظة القليوبية تعلن فى بيان فرض الحجر الصحي على شارع ومنزلين ببهتيم.. صور

محافظة القليوبية تعلن فى بيان فرض الحجر الصحي على شارع ومنزلين ببهتيم.. صور

مطار القاهرة يستقبل شحنة مستلزمات طبية من الصين لصالح وزارة الصحة.. صور

مطار القاهرة يستقبل شحنة مستلزمات طبية من الصين لصالح وزارة الصحة.. صور

الأوقاف: من تعمد نقل العدوى فهو قاتل عمدا وإطعام الجائع أولى من حج النافلة

الأوقاف: من تعمد نقل العدوى فهو قاتل عمدا وإطعام الجائع أولى من حج النافلة

نماذج استرشادية لإجراء مشروع البحث لطلاب ثانية وثالثة إعدادى.. تعرف عليها

نماذج استرشادية لإجراء مشروع البحث لطلاب ثانية وثالثة إعدادى.. تعرف عليها

ارتفاع ضحايا فيروس كورونا فى السويد إلى 870 حالة وفاة وإصابة 9685

ارتفاع ضحايا فيروس كورونا فى السويد إلى 870 حالة وفاة وإصابة 9685

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 10-4-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 10-4-2020

وفاة والد الفنان على ربيع وتشييع جثمانه من الإسماعيلية

وفاة والد الفنان على ربيع وتشييع جثمانه من الإسماعيلية

حتى المجرمين يعملون "أون لاين" فى زمن الكورونا.. خارجون عن القانون يرتكبون الجرائم من منازلهم بضغطة زر على السوشيال ميديا.. ضبط تجار مخدرات يروجون الكيف عبر الفيس بوك.. ومزور يبيع شهادات جامعية مضروبة

حتى المجرمين يعملون "أون لاين" فى زمن الكورونا.. خارجون عن القانون يرتكبون الجرائم من منازلهم بضغطة زر على السوشيال ميديا.. ضبط تجار مخدرات يروجون الكيف عبر الفيس بوك.. ومزور يبيع شهادات جامعية مضروبة

السيسي يتابع بنفسه توزيع "كمامات" على العاملين بالمشروعات.. فيديو جديد

السيسي يتابع بنفسه توزيع "كمامات" على العاملين بالمشروعات.. فيديو جديد

1.6 مليون مصاب بكورونا حول العالم.. وعدد الوفيات يقترب من 100 ألف شخص

1.6 مليون مصاب بكورونا حول العالم.. وعدد الوفيات يقترب من 100 ألف شخص

الأرصاد: ارتفاع طفيف بالحرارة غدا وشبورة بأغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 23

الأرصاد: ارتفاع طفيف بالحرارة غدا وشبورة بأغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 23

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة