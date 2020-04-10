اليوم السابع
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الجمعة، 10 أبريل 2020 01:53 ص
خالد صلاح
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مقتل 3 عسكريين وإصابة 2 أخرين فى انفجار عبوة ناسفة شمال مالى

الجمعة، 10 أبريل 2020 01:00 ص
مقتل 3 عسكريين وإصابة 2 أخرين فى انفجار عبوة ناسفة شمال مالى الجيش المالى
أ ش أ

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لقى 3 عناصر من الجيش المالى مصرعهم وجرح اثنان آخران مساء الخميس اثر انفجار عبوة ناسفة فى سيارة عسكرية كانت تقلهم شمال البلاد.
وقال الجيش المالى - فى بيان - إن الحادث وقع عند طريق موبتى شمال مالى، مضيفا أن ضحايا الحادث هم حصيلة أولية.

كان الجيش المالى قد أعلن ارتفاع حصيلة الهجوم الإرهابى الذى تعرض له فى منطقة "غاو" شمال البلاد أمس الإثنين، إلى 25 قتيلا و6 جرحى.

وأكد الجيش المالى - فى بيان اليوم الثلاثاء - أن الحصيلة، التى وصفها بالمؤقتة، وصلت إلى 25 قتيلا، كما عثرت قوات الجيش على ثمانى جثث لإرهابيين، واستعادت بعض الأسلحة.
وكانت وكالة أنباء مالي الرسمية قد أعلنت أمس أن مسلحين مجهولين على متن سيارات ودراجات نارية، هاجموا معسكر بامبا العسكري، مما أسفر عن مقتل 23 شخصًا.

 

مالى

الجيش المالى

انفجار عبوة ناسفة

هجوم إرهابى

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