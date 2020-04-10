محافظ كفر الشيخ: الضرب بيد من حديد بحق أى تعديات على أراضى الدولة

وتابع محافظ كفرالشيخ، تنفيذ عدد من قرارات الإزالة للمتعدين على الأرض الزراعية خلال حملات مكبرة بمراكز ومدن المحافظة، حيث تم تنفيذ إزالة حالة تعدي بقرية رزقة اماي التابعة للوحدة المحلية لقرية محلة موسي بمركز ومدينة كفرالشيخ علي مساحة 225م، فضلًا عن إزالة شدة خشبية علي مساحة 100م بقرية علام التابعة للوحدة المحلية بكوم الحجر بمركز ومدينة الحامول، بالإضافة إلي إزالة 15 حالة تعدي على مساحة 2815م بمركز ومدينة سيدي سالم.

وشدد محافظ كفرالشيخ، على أن الدولة ستتصدى بكل قوة للبناء المخالف والعشوائي، والإزالة الفورية لأية محاولات للتعدي على أملاك الدولة، خاصة خلال ساعات حظر التجول التى تطبقها المحافظة، لافتًا أن الدولة لن تسمح بعودة تعديات المواطنين على أراضيها وممتلكاتها ومبان عشوائية ومخالفة مرة أخرى، بعد أن تم استردادها، مؤكدًا أنه سيتم تحويل المخالفات للنيابة العسكرية في ظل قانون الطوارئ عقب تحرير محاضر "جنح طوارئ"، طبقًا لتوجيهات الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء وتعليمات اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية.

وأكد محافظ كفرالشيخ، علي رؤساء المراكز والمدن بالتنبيه على مسئولى إدارات الأملاك، بالمراجعة اليومية لأملاك الدولة الخاصة والعامة، والتأكد اليومي من عدم التعدى علي أى من هذه الأراضى، سواء بالزراعة أو بإقامة مبان عليها، مشيراً إلى التنسيق مع الجهات المعنية لتقديم الدعم المطلوب للإسراع في تنفيذ إزالة التعديات.