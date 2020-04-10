اليوم السابع
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محافظ كفر الشيخ: الضرب بيد من حديد بحق أى تعديات على أراضى الدولة

الجمعة، 10 أبريل 2020 02:32 م
محافظ كفر الشيخ: الضرب بيد من حديد بحق أى تعديات على أراضى الدولة اللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ
كفر الشيخ _محمد سليمان

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وجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، بالتصدي بكل قوة لمحاولات البناء المخالف خلال فترة حظر التجوال، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالتعامل بكل حسم مع مخالفات البناء، وإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بصورة فورية، وفرض هيبة الدولة وعدم استغلال بعض المواطنين للظروف الحالية أثناء تطبيق الإجراءات الخاصة بمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، لارتكاب مخالفات.

وتابع محافظ كفرالشيخ، تنفيذ عدد من قرارات الإزالة للمتعدين على الأرض الزراعية خلال حملات مكبرة بمراكز ومدن المحافظة، حيث تم تنفيذ إزالة حالة تعدي بقرية رزقة اماي التابعة للوحدة المحلية لقرية محلة موسي بمركز ومدينة كفرالشيخ علي مساحة 225م، فضلًا عن إزالة شدة خشبية علي مساحة 100م بقرية علام التابعة للوحدة المحلية بكوم الحجر بمركز ومدينة الحامول، بالإضافة إلي إزالة 15 حالة تعدي على مساحة 2815م بمركز ومدينة سيدي سالم. 
 
وشدد محافظ كفرالشيخ، على أن الدولة ستتصدى بكل قوة للبناء المخالف والعشوائي، والإزالة الفورية لأية محاولات للتعدي على أملاك الدولة، خاصة خلال ساعات حظر التجول التى تطبقها المحافظة، لافتًا أن الدولة لن تسمح بعودة تعديات المواطنين على أراضيها وممتلكاتها ومبان عشوائية ومخالفة مرة أخرى، بعد أن تم استردادها، مؤكدًا أنه سيتم تحويل المخالفات للنيابة العسكرية في ظل قانون الطوارئ عقب تحرير محاضر "جنح طوارئ"، طبقًا لتوجيهات الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء وتعليمات اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية.
 
وأكد محافظ كفرالشيخ، علي رؤساء المراكز والمدن بالتنبيه على مسئولى إدارات الأملاك، بالمراجعة اليومية لأملاك الدولة الخاصة والعامة، والتأكد اليومي من عدم التعدى علي أى من هذه الأراضى، سواء بالزراعة أو بإقامة مبان عليها، مشيراً إلى التنسيق مع الجهات المعنية لتقديم الدعم المطلوب للإسراع  في تنفيذ إزالة التعديات.

 


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