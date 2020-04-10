اليوم السابع
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مجلس مدينة رأس غارب يستعيد 512 مترا فى حملة إزالة للتعديات على الأراضى

الجمعة، 10 أبريل 2020 11:40 ص
مجلس مدينة رأس غارب يستعيد 512 مترا فى حملة إزالة للتعديات على الأراضى حملة إزالة التعديات
البحر الأحمر - عماد عرفة

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نظم مجلس مدينة رأس غارب، حملة لإزالة التعديات علي أراضي املاك الدولة، حيث كلف اللواء ايهاب رافت رئيس المدينة، كلف رئيس الادارة الهندسية وقسم التنظيم بالمروراليومى ورصد التعديات على أراضي املاك الدولة حفاظا على هيبة الدولة  وردع المخالفين واستغلالهم للظروف التى تمر بها الدولة ، مشيرا أنه سيتم إحالة المخالفين للنيابة العسكرية .

وأكد مجلس مدينة رأس غارب في بيان له، أن تم رصد حالتين تعدي بمنطقة الميناء والأخري،  بالمدخل الجنوبي للمدينة بجوار رافع الصرافة الصحى ، تم تنفيذ الازالة الفورية لعدد 2 مخالفة تعدى شملت مبنى جراج سيارات ومبانى بمشاركة الشرطة المدنية وأستعاده 512 م2 .
 
وناشد مجلس مدينة غارب المواطنين بعدم إستغلال الظروف الراهنة التى تمر بها البلاد والجهود المبذولة لمواجهة والحد من نتشار فيروس كوونا المستجد وحفاظا على حياة المواطنين مؤكدا واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لردع المخالفين .
 
من جانب آخر قال اللواء ايهاب رافت رئيس المدينة بأنه جارى أعمال تطوير كورنيش المدينة، حيث يتم تركيب  البلدوزرات فى شاطىء الكورنيش وجارى تركيب أعمدة الإنارة، وذلك فى إطار توجيهات اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر بمتابعة المشروعات الجارية  الحفاظ على الشكل الجمالي والحضاري للمدن وتوفير اماكن ترفيه لمواطني المدينة  ، 
 
وشدد رأفت على سرعة الانتهاء من أعمال التطوير بالكورنيش وتركيب الانترلوك وعمل المقاعد قبل حلول فصل الصيف حيث وسيلة الترفيه والمتنفس الوحيد لاعالى المدينة .
 
 

 


البحر الاحمر

غارب

حملة ازالة التعديات

مجلس مدينة غارب

املاك الدولة

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