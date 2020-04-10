مجلس مدينة رأس غارب يستعيد 512 مترا فى حملة إزالة للتعديات على الأراضى

وأكد مجلس مدينة رأس غارب في بيان له، أن تم رصد حالتين تعدي بمنطقة الميناء والأخري، بالمدخل الجنوبي للمدينة بجوار رافع الصرافة الصحى ، تم تنفيذ الازالة الفورية لعدد 2 مخالفة تعدى شملت مبنى جراج سيارات ومبانى بمشاركة الشرطة المدنية وأستعاده 512 م2 .

وناشد مجلس مدينة غارب المواطنين بعدم إستغلال الظروف الراهنة التى تمر بها البلاد والجهود المبذولة لمواجهة والحد من نتشار فيروس كوونا المستجد وحفاظا على حياة المواطنين مؤكدا واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لردع المخالفين .

من جانب آخر قال اللواء ايهاب رافت رئيس المدينة بأنه جارى أعمال تطوير كورنيش المدينة، حيث يتم تركيب البلدوزرات فى شاطىء الكورنيش وجارى تركيب أعمدة الإنارة، وذلك فى إطار توجيهات اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر بمتابعة المشروعات الجارية الحفاظ على الشكل الجمالي والحضاري للمدن وتوفير اماكن ترفيه لمواطني المدينة ،