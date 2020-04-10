عضو جمهورى يقدم مشروع قانون بمجلس الشيوخ لسحب القوات الأمريكية من السعودية

رويترز

قدم عضو جمهورى فى مجلس الشيوخ الأمريكى مشروع قانون، اليوم الخميس، لسحب القوات الأمريكية من السعودية، فى محاولة للضغط على المملكة لتخفض إنتاجها النفطى من أجل تغيير اتجاه الهبوط فى أسعار النفط الذى أضر بشركات الطاقة الأمريكية.

ويقضى مشروع القانون المقترح، الذى قدمه السناتور بيل كاسيدى وهو من ولاية لويزيانا المنتجة للنفط، بسحب القوات الأمريكية بعد 30 يوما من الموافقة عليه، أى أسرع بشهر كامل من مشروع قانون مماثل قدمه عضوان جمهوريان آخران فى مارس.

وأدى تفشي فيروس كورونا المستجد إلى تراجع شديد في الطلب على النفط فى الوقت الذى تضخه فيه السعودية وروسيا وكأنهما فى سباق للحصول على حصة فى السوق، مما دفع الأسعار إلى أدنى مستوى لها خلال 18 عاما.