اليوم السابع
Ads
الجمعة، 10 أبريل 2020 05:08 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

عضو جمهورى يقدم مشروع قانون بمجلس الشيوخ لسحب القوات الأمريكية من السعودية

الجمعة، 10 أبريل 2020 03:49 ص
عضو جمهورى يقدم مشروع قانون بمجلس الشيوخ لسحب القوات الأمريكية من السعودية مجلس الشيوخ الأمريكى
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قدم عضو جمهورى فى مجلس الشيوخ الأمريكى مشروع قانون، اليوم الخميس، لسحب القوات الأمريكية من السعودية، فى محاولة للضغط على المملكة لتخفض إنتاجها النفطى من أجل تغيير اتجاه الهبوط فى أسعار النفط الذى أضر بشركات الطاقة الأمريكية.

ويقضى مشروع القانون المقترح، الذى قدمه السناتور بيل كاسيدى وهو من ولاية لويزيانا المنتجة للنفط، بسحب القوات الأمريكية بعد 30 يوما من الموافقة عليه، أى أسرع بشهر كامل من مشروع قانون مماثل قدمه عضوان جمهوريان آخران فى مارس.

وأدى تفشي فيروس كورونا المستجد إلى تراجع شديد في الطلب على النفط فى الوقت الذى تضخه فيه السعودية وروسيا وكأنهما فى سباق للحصول على حصة فى السوق، مما دفع الأسعار إلى أدنى مستوى لها خلال 18 عاما.


السعودية

القوات الأمريكية بالسعودية

النفط

أسعار النفط

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الأوقاف: لجنة خاصة تتابع غلق المساجد وعدم الصلاة داخلها أو فى محيطها

الأوقاف: لجنة خاصة تتابع غلق المساجد وعدم الصلاة داخلها أو فى محيطها

5 ضوابط وشروط لمنح موظف الحكومة إجازة بدون أجر وفقا للقانون

5 ضوابط وشروط لمنح موظف الحكومة إجازة بدون أجر وفقا للقانون

حبس وغرامة عقوبة اختراق بريد إلكترونى أو مواقع خاصة بـ"جرائم الانترنت"

حبس وغرامة عقوبة اختراق بريد إلكترونى أو مواقع خاصة بـ"جرائم الانترنت"

لأول مرة.. الصين تحظر أكل القطط والكلاب بعد انتشار وباء كورونا عالميا

لأول مرة.. الصين تحظر أكل القطط والكلاب بعد انتشار وباء كورونا عالميا

شاهد.. الحضرى يرقص على "جيت على البايظ" بعد تصريحات مانويل جوزيه

شاهد.. الحضرى يرقص على "جيت على البايظ" بعد تصريحات مانويل جوزيه

زيادات جديدة على غرامات استقلال القطارات بدون تذاكر.. اعرف التفاصيل

زيادات جديدة على غرامات استقلال القطارات بدون تذاكر.. اعرف التفاصيل

1783 حالة وفاة فى الولايات المتحدة خلال 24 ساعة بسبب كورونا

1783 حالة وفاة فى الولايات المتحدة خلال 24 ساعة بسبب كورونا

استمرار فتح منافذ المجمعات الاستهلاكية اليوم بالوجه القبلى لطرح السلع واللحوم

استمرار فتح منافذ المجمعات الاستهلاكية اليوم بالوجه القبلى لطرح السلع واللحوم

وزير الأوقاف للمؤذنين: أذان صلاة الجمعة يتضمن "ألا صلوا فى بيوتكم ظهرًا"

وزير الأوقاف للمؤذنين: أذان صلاة الجمعة يتضمن "ألا صلوا فى بيوتكم ظهرًا"

الأوقاف: إقامة صلاة الجمعة جماعة بدون إذن ولى الأمر فى الظرف الراهن إثم ومعصية

الأوقاف: إقامة صلاة الجمعة جماعة بدون إذن ولى الأمر فى الظرف الراهن إثم ومعصية

الصين تعلن تسجيل 42 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

الصين تعلن تسجيل 42 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

مرتضى منصور عن ضم أحمد فتحى وعاشور: الأمر متروك لـ"كارتيرون"

مرتضى منصور عن ضم أحمد فتحى وعاشور: الأمر متروك لـ"كارتيرون"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة