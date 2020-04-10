ضبط 3 محطات وقود لتلاعبها بالعدادات وتحرير 25 محضر مخالفة بناء بالمنيا

المنيا- حسن عبد الغفار

شنت الوحدة المحلية بمركز ومدينة أبو قرقاص بالمنيا، حملة مكبرة لضبط الأسواق بالتعاون مع إدارة التموين بأبوقرقاص ومباحث التموين، وقد قامت اللجنة بعمل حملة مكبرة على الأسواق وبعض المحلات المختلفة وأسفرت الحملة عن تحرير 3 محاضر لمحطات وقود لتلاعبهم في الكميات وعداد تموين السيارات.

كما قامت الحملة أيضا بالمرور على المخابز البلدى لضبط الأسعار ومراقبة الاسواق ومنع استغلال المواطنين وتم تحرير 16 محضر مخالفات وزن ومواصفات وعدم إعطاء بون صرف وشهادات صحية كما تم أيضا تحرير 3 محاضر تموينية متنوعة لمحلات تجارية بمركز ابوقرقاص .

وأكد العقيد محمد صلاح أبوكريشة رئيس مركز ومدينة ابوقرقاص على استمرار تلك الحملات بشكل يومى لضبط المخالفين، وعودة الإنضباط للأسواق لتقديم أفضل خدمة للمواطنين، ومنع حالات الغش .

كما تابع رئيس مركز ومدينه أبوقرقاص حملة ازاله مكبرة لازالة التعديات على الاراضي الزراعية ومخالفات البناء .

وقد اسفرت الحملة عن 25 محضر مخالفة بناء بدون ترخيص .

كما تابع رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ابوقرقاص حملة نظافة مكبرة وأكد على ضرورة الاهتمام بالنظافة بالمدينة ورفع كفاءة مدخل ومخارج المدينة وتهذيب الأشجار ودهان الأرصفة والتجميل بمدينة ابوقرقاص وقد اسفرت الحملة عن رفع 40 طن مخلفات صلبة واتربة بالمدينة ورفع 80 طن قمامة بالمدينة .