اليوم السابع
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صور.. فض سوق قرية الديدامون بالشرقية لمواجهة فيروس كورونا

الجمعة، 10 أبريل 2020 02:26 م
صور.. فض سوق قرية الديدامون بالشرقية لمواجهة فيروس كورونا جانب من فض السوق
الشرقية – فتحية الديب

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فضت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة فاقوس بمحافظة الشرقية، بالتنسيق مع مركز شرطة فاقوس، عددا من التجمعات للباعة الجائلين بالقري، وتم فض السوق الأسبوعي لقرية "الديدامون"  وتم تفريق الباعة الجائلين لمنع التكدس والازدحام وتم رفع كافة تشوينات الخضار والفاكهة وعدم السماح للباعة بشغل المكان وتم إخلاء المنطقة تماما والتنبيه بعدم مخالفة القرار والالتزام  بالتعليمات.

 وذلك تنفيذا لقرار   الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية رقم ( ٣٨٥٧ ) بمنع تنظيم وإقامة الاسواق الاسبوعية وأسواق الماشية وتجمعات السويقات الشعبية والباعة الجائلين بنطاق كل مركز ومدينة وذلك فى ظل الاجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.

وكان الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، قد أعلن عن  تدعيم الأكمنة الأمنية الثابتة والمتواجدة على مداخل ومخارج المحافظة والأخرى الفاصلة بين محافظه الشرقية والمحافظات الأخرى بفرق طبية وقائية يتكون كل فريق من مراقب صحي ومتطوعين مدربين من جمعية الهلال الأحمر مزودين بالمهمات الوقائية لتوقيع الكشف الطبي علي الوافدين للمحافظة

يذكر أن  الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أمر رؤساء المراكز والمدن والأحياء ورؤساء الوحدات المحلية القروية ، بالدفع بسيارات محملة بمكبرات صوتية لتجوب الشوارع والقرى والنجوع والكفور لتوعية المواطنين بتنفيذ قرارات دولة رئيس مجلس الوزراء بشأن تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ، موجها مدير مديرية الأوقاف بتشغيل مكبرات الصوت بالجوامع لحث المواطنين بضرورة الالتزام بتنفيذ تلك القرارات .

وهى حظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة اعتبارًا من الثامنة مساء حتى السادسة صباح اليوم التالى، إيقاف كافة وسائل النقل الجماعى العام والخاص من 8 مساء حتى 6 صباحاً، إغلاق كافة المحال التجارية والحرفية بما فيها محلات بيع السلع والمولات من 5 مساء حتى 6 صباحا مع الإغلاق الكامل يومى الجمعة والسبت، إغلاق جميع المقاهى والكافتيريات والكازينوهات وكل ما يقدم أنشطة تسلية وترفيه بشكل كامل، إغلاق جميع المطاعم وما يماثلها من محال ومنشآت مع اقتصار العمل بها على خدمة توصيل الطلبات للمنازل فقط ،تعليق تقديم جميع الخدمات للوزارات والمحافظات للمواطنين مثل السجل المدنى والجوازات والشهر العقارى وتراخيص البناء باستثناء مكاتب الصحة، إغلاق كل النوادى الرياضية والنوادى الشعبية ومراكز الشباب بكافة أنحاء الجمهورية ، واستمرار العمل بقرار مجلس الوزراء بتخفض حجم العاملين فى المصالح الحكومية والقطاع العام 15 يوما أخرى، باستثناء المستشفيات والمراكز الطبية والعاملين بهم.

جانب من فض السوق (1)
جانب من فض السوق 

 

جانب من فض السوق (2)
جانب من فض السوق 

 

جانب من فض السوق (3)
جانب من فض السوق

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قرية الديدامون

مركز فاقوس

كورونا

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