صور.. غلق وتشميع مصنع كحول غير مرخص شرق الإسكندرية

الإسكندرية ـ جاكلين منير

أعلن حى المنتزة أول ، شرق الإسكندرية ، عن غلق وتشميع مصنع كحول غير مرخص ، كما تم غلق مقهى مخالفة لقرارات الحظر ، وذلك تنفيذا لتعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية ، وفى إطار الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس.

وقاد حمدى عبد العليم شامه رئيس حى المنتزه أول ،حملة مكبرة لإعادة الانضباط والتصدى لظاهرة المخالفات وتنفيذ الاجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا وللحفاظ على الصحة العامة وقد رافقه كلا من أحمد ابراهيم سكرتير عام الحى ،معاونى أشغال الطريق ،إدارة رخص المحلات.

حيث تم التوجه إلى عزبة الـ 500 وتم غلق مقهى لمخالفتها قرار الحظر ، كما تم غلق وتشميع مصنع كحول غير مرخص ومجهول الهوية.

وكانت الإسكندرية قد اتخذت عدة قرارات ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس، حيث تم تنفيذ كافة تعليمات رئاسة الوزراء من تخفيض عدد العمال بديوان المحافظة والأحياء، وتطبيق الإجراءات الوقائية من التعقيم والتطهير لها، مثل غلق الشواطئ وتكثيف الأحياء لحملات ضبط المخالفين لقرار الغلق، ومواصلة غلق المراكز التعليمية والحضانات وصالات الجيم ومحلات الألعاب الإلكترونية، تم غلق أكثر من 900 منشأة متنوعة إلى الآن، منع الأسواق العشوائية الأسبوعية وشدد على عدم إقامة سوق الجمعة وسوق الحمام، بالإضافة إلى تكثيف الحملات بالأحياء لمنع تجمعات الأسواق اليومي.

كما تم إصدار تعليمات مشددة بالتواجد الميدانى والمتابعة اللحظية للأحياء، وتكثيف الحملات على المقاهى والكافتريات لمنع تدخين الشيشة، وتم غلق المقاهى المخالفة بالشمع الأحمر، وتوقيع عقوبة مالية فورية على مخالفين قرار الغلق تصل الى 10 آلاف جنيه، متابعة أعمال رفع القمامة ومداومة أعمال تطهير صناديق القمامة والحاويات ومراكز تجميع القمامة على مستوى الأحياء.



المضبوطات



جانب من الحملة