اليوم السابع
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صور.. سيارات مكافحة الذباب تجوب شوارع المعتمدية فى ثالث أيام الحجر

الجمعة، 10 أبريل 2020 02:31 م
صور.. سيارات مكافحة الذباب تجوب شوارع المعتمدية فى ثالث أيام الحجر سيارات مكافحة الذباب بالمعتمدية
كتب سيد الخلفاوى

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واصلت محافظة الجيزة مجهودات التطهير والتعقيم لشوارع قرية المعتمدية بمدينة كرداسة في اطار الاجراءات الوقائية التي تنفذها المحافظة للحفاظ علي سلامة المواطنين ومكافحة تفشي فيروس كورونا حيث دفعت المحافظة وحدات مكافحة الذباب والناموس، وكذلك بفرق الطب البيطري للتطهير والتعقيم لشوارع ومنازل ومحلات القرية . 
 
ومن جانبه اكد اللواء أحمد راشد ، محافظ الجيزة علي المتابعة الدورية لقرية المعتمدية بمدينة كرداسة للتأكد من تنفيذ إجراءات العزل والالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة لفيروس كورونا حفاظا على سلامة أهالى القرية وتلبية احتياجاتهم والاطمئنان على تقديم جميع الخدمات لأهالي القرية . 
 
 
وأشار راشد ، إلى انه تم تقديم الخدمات والاحتياجات الأساسية لأهالى القرية مؤكدا أن جميع المخابز بالقرية تعمل بصفة منتظمة وأنه تم تدعيم القرية بسيارتين تحمل أنابيب البوتاجاز ومواد تموينية وتوفير جميع الحصص التموينية للقرية مؤكدا علي توفير ماكينتين صرف الي متحرك لبنكي الأهلي ومصر لتقديم الخدمات المصرفية للقرية . 
 
 
وأكد محافظ الجيزة ، علي فتح مكتب بريد القرية لتقديم جميع الخدمات البريدية لأهالى القرية مع الحرص على الحد من اى تجمعات للمواطنين ، كما أكد محافظ الجيزة على انتظام العمل بالوحدة الصحية للقرية طوال 24 ساعه لتقديم الخدمات الصحية والعلاجية للأهالى وتوفير جميع أدوية الرعاية الأساسية داخل الوحدة الصحية ، منوها إلى أنه بالتعاون مع الجمعيات الاهلية تم دعم العديد من منازل القرية بشنط المواد الغذائية والوجبات لتسهيل المعيشة .
 
 
وكان محافظ الجيزة قد كلف ابراهيم الشهاوي ، نائب المحافظ والمهندس محمود فوزي السكرتير المساعد بالتواجد الدوري بقرية المعتمدية للوقوف علي كافة الخدمات المقدمة للمواطنين والإجراءات الوقائية . 
 
وكانت محافظة الجيزة، أعلنت فرض حجرا صحيا على قرية المعتمدية، التابعة لمركز كرداسة، اعتبارا من 7 / 4 /2020 الماضى، بناء على التعليمات الواردة من وزارة الصحة ولمدة أربعة عشر يوما حفاظا عليهم وذويهم.
 
مكافحه الذباب بالمعتمديه (1)
 
مكافحه الذباب بالمعتمديه (2)
 
مكافحه الذباب بالمعتمديه (3)
 
مكافحه الذباب بالمعتمديه (4)

 


المعتمدية

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الحجر الصحي

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فيروس كورونا

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