صور.. حملات رش للقضاء على الذباب والناموس بمدينة الزينية بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

انطلق رجال الوحدة المحلية لمركز ومدينة الزينية شمال محافظة الأقصر، بالتنسيق مع الإدارة الصحية بالزينية بحملة للرش للقضاء على الذباب والناموس لمكافحة ناقلات الأمراض، وذلك بناءاً على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر إلى كافة رؤساء المدن، وذلك فى إطار جهود الدولة لمكافحة إنتشار الأمراض المتوطنة والمزمنة وتقليل فرص العدوى والإصابة بها.

وأوضح العقيد أحمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية – فى بيان صحفى - أنه تم التنسيق مع الدكتورة شيماء محمد مديرة الإدارة الصحية، والمهندس سهرى فضل الله رئيس وحدة ناقلات الأمراض بالإدارة الصحية، وعثمان أحمد مشرف بوحدة ناقلات الأمراض بالزينية، وذلك لجدولة أعمال الرش للقضاء على ناقلات الأمراض لضمان تغطية أعمال الرش لكافة قرى مدينة الزينية، وجاء ذلك فى ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بالإلتزام بكافة الإجراءات الإحترازية والوقائية اللازمة لمواجهة إنتشار مختلف الأمراض.

وكان قد عقد العقيد أحمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية شمال محافظة الأقصر، إجتماع مع الدكتورة شيماء محمد مدير الإدارة الصحية بالزينية، والدكتور محمود حسين نائب مدير الإدارة الصحية بالزينية، وبحضور يوسف جلال نائب رئيس المركز، وذلك لمناقشة وضع الإدارة الصحية بالزينية وأهم متطالبات الوحدات الصحية، حيث وجه على أهمية المرور والمتابعة المستمرة للوحدات الصحية، وتوفير كافة الإحتياجات اللازمة، مشدداً على متابعة الطب الوقائي وتعقيم الإدارة الصحية بالزينية والوحدات بصفة مستمرة، وتقدم رئيس مركز ومدينة الزينية بالشكر والعرفان لمسئولى الإدارة الصحية بالزينية، وذلك لتواجد الأطباء والتمريض فى الوحدات التى تعمل على مدار 24 ساعة، وذلك بناءاً على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر إلى كافة رؤساء المراكز والمدن بالمتابعة المستمرة لسير الأعمال فى القطاعات المختلفة.



مدينة الزينية تنطلق فى حملات الرش للقضاء على الذباب والناموس



جانب من حملات الرش ضد الذباب والناموس بالزينية