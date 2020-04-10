اليوم السابع
Ads
الجمعة، 10 أبريل 2020 11:52 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. حملات رش للقضاء على الذباب والناموس بمدينة الزينية بالأقصر

الجمعة، 10 أبريل 2020 10:18 ص
صور.. حملات رش للقضاء على الذباب والناموس بمدينة الزينية بالأقصر حملات الرش للقضاء على الذباب والناموس
الأقصر – أحمد مرعى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

انطلق رجال الوحدة المحلية لمركز ومدينة الزينية شمال محافظة الأقصر، بالتنسيق مع الإدارة الصحية بالزينية بحملة للرش للقضاء على الذباب والناموس لمكافحة ناقلات الأمراض، وذلك بناءاً على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر إلى كافة رؤساء المدن، وذلك فى إطار جهود الدولة لمكافحة إنتشار الأمراض المتوطنة والمزمنة وتقليل فرص العدوى والإصابة بها.

وأوضح العقيد أحمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية – فى بيان صحفى - أنه تم التنسيق مع الدكتورة شيماء محمد مديرة الإدارة الصحية، والمهندس سهرى فضل الله رئيس وحدة ناقلات الأمراض بالإدارة الصحية، وعثمان أحمد  مشرف بوحدة ناقلات الأمراض بالزينية، وذلك لجدولة أعمال الرش للقضاء على ناقلات الأمراض لضمان تغطية أعمال الرش لكافة قرى مدينة الزينية، وجاء ذلك فى ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بالإلتزام بكافة الإجراءات الإحترازية والوقائية اللازمة لمواجهة إنتشار مختلف الأمراض.

وكان قد عقد العقيد أحمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية شمال محافظة الأقصر، إجتماع مع الدكتورة شيماء محمد مدير الإدارة الصحية بالزينية، والدكتور محمود حسين نائب مدير الإدارة الصحية بالزينية، وبحضور يوسف جلال نائب رئيس المركز، وذلك لمناقشة وضع الإدارة الصحية بالزينية وأهم متطالبات الوحدات الصحية، حيث وجه على أهمية المرور والمتابعة المستمرة للوحدات الصحية، وتوفير كافة الإحتياجات اللازمة، مشدداً على متابعة الطب الوقائي وتعقيم الإدارة الصحية بالزينية والوحدات بصفة مستمرة، وتقدم رئيس مركز ومدينة الزينية بالشكر والعرفان لمسئولى الإدارة الصحية بالزينية، وذلك لتواجد الأطباء والتمريض فى الوحدات التى تعمل على مدار 24 ساعة، وذلك بناءاً على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر إلى كافة رؤساء المراكز والمدن بالمتابعة المستمرة لسير الأعمال فى القطاعات المختلفة.

1 مدينة الزينية تنطلق فى حملات الرش للقضاء على الذباب والناموس
 مدينة الزينية تنطلق فى حملات الرش للقضاء على الذباب والناموس

 

جانب من حملات الرش ضد الذباب والناموس بالزينية
جانب من حملات الرش ضد الذباب والناموس بالزينية

 

حملات الرش للقضاء على الذباب والناموس لمكافحة ناقلات الأمراض
حملات الرش للقضاء على الذباب والناموس لمكافحة ناقلات الأمراض

 


الاقصر

رش شوارع الزينية

مكافحة الامراض والاوبئة

اخبار الاقصر

مدينة الزينية

الرش ضد الناموس والذباب

اخبار المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

المحافظات تتصدى للبناء المخالف على أراضى الدولة والرقعة الزراعية.. المحافظون: تعليمات بعدم التهاون مع حالات التعدى.. واسترداد 154 فدانا بالمنيا و55 حالة إزالة بالأقصر و60 بقنا وحملات يومية بأسيوط وسوهاج

الجمعة، 10 أبريل 2020 01:00 ص

استمرار الحملات التموينية بالأقصر وتحرير 5 مخالفات بسبب أغذية منتهية الصلاحية

الجمعة، 10 أبريل 2020 12:47 ص

صور.. حملات نظافة وتعقيم بشوارع الأقصر خلال حظر التجوال

الجمعة، 10 أبريل 2020 12:20 ص

خبير سياحى بالأقصر: خفض وقت حظر التجوال رسالة طمأنينة للمصريين

الخميس، 09 أبريل 2020 04:52 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
التموين: لا زيادة فى أسعار الدواجن بفروع المجمعات الاستهلاكية والمنافذ

التموين: لا زيادة فى أسعار الدواجن بفروع المجمعات الاستهلاكية والمنافذ

وفاه والدة الملحن وليد سعد.. والجنازه بمحافظه الإسماعيلية

وفاه والدة الملحن وليد سعد.. والجنازه بمحافظه الإسماعيلية

الحكومة: لم نطرح أي لقاحات أو علاج لفيروس كورونا بالصيدليات

الحكومة: لم نطرح أي لقاحات أو علاج لفيروس كورونا بالصيدليات

وزير التنمية المحلية: كمامات طبية للعاملين فى النظافة بالمحافظات مجانا

وزير التنمية المحلية: كمامات طبية للعاملين فى النظافة بالمحافظات مجانا

ماهو ترتيب محمد صلاح بين هدافي العرب التاريخيين في دوريات بيج 5 ؟

ماهو ترتيب محمد صلاح بين هدافي العرب التاريخيين في دوريات بيج 5 ؟

جاله تسمم من كتر الكلور.. إنفوجراف لخطوات حماية طفلك

جاله تسمم من كتر الكلور.. إنفوجراف لخطوات حماية طفلك

اليوم.. انقطاع مياه الشرب عن 5 أحياء بالجيزة 8 ساعات

اليوم.. انقطاع مياه الشرب عن 5 أحياء بالجيزة 8 ساعات

6 إجراءات لوزارة الصحة للحد من عدوى كورونا بين الفرق الطبية

6 إجراءات لوزارة الصحة للحد من عدوى كورونا بين الفرق الطبية

انتهاء اليوم السادس عشر لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساء

انتهاء اليوم السادس عشر لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساء

الأوقاف: لجنة خاصة تتابع غلق المساجد وعدم الصلاة داخلها أو فى محيطها

الأوقاف: لجنة خاصة تتابع غلق المساجد وعدم الصلاة داخلها أو فى محيطها

5 ضوابط وشروط لمنح موظف الحكومة إجازة بدون أجر وفقا للقانون

5 ضوابط وشروط لمنح موظف الحكومة إجازة بدون أجر وفقا للقانون

حبس وغرامة عقوبة اختراق بريد إلكترونى أو مواقع خاصة بـ"جرائم الانترنت"

حبس وغرامة عقوبة اختراق بريد إلكترونى أو مواقع خاصة بـ"جرائم الانترنت"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة