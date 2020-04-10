اليوم السابع
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صور.. حملات التعقيم والتطهير بجزيرة أرمنت الحيط بأيادى شباب الجزيرة والمريس

الجمعة، 10 أبريل 2020 02:34 م
صور.. حملات التعقيم والتطهير بجزيرة أرمنت الحيط بأيادى شباب الجزيرة والمريس حملات التعقيم والتطهير بجزيرة أرمنت الحيط
الأقصر – أحمد مرعى

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شهدت مدينة الطود شرق محافظة الأقصر، اليوم الجمعة، مواصلة رجال الوحدة المحلية لمركز ومدينة الطود والإدارة الزراعية بحملاتها ضد إنتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وذلك داخل جزيرة أرمنت الحيط بقرية المريس بمشاركة شباب الجزيره والمريس، وذلك بإشراف الدكتور محمد محمود رزق رئيس مركز ومدينة الطود، وقسم مكافحة الآفات بالإدارة الزراعية بالطود، ورؤساء القري بالوحدات المحلية بمشاركة المجتمع المدني، لمواجهة فيروس كورونا المستجد COVID-19 ضمن خطة الدولة الشامله لحماية المواطنين في أي تداعيات محتملة للفيروس، وبتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

وفى هذا الصدد قامت الوحدة المحلية لقرية المريس برئاسة أشرف عبدالرحيم قناوى رئيس القريه، وميخائيل جرجس غطاس سكرتير القرية بالتنسيق مع الإدارة الزراعية قسم مكافحة الآفات، وبمشاركة شباب القرية حمله التطهير والتعقيم، التى إستهدفت عدد من الطرق والشوارع الرئيسية والفرعية بالقرية، كما إستهدفت الحملة أيضاً تطهير وتعقيم عدد من الطرق والشوارع بجزيرة ارمنت الحيط التابعة للوحده المحليه لقرية المريس.

وكان قد واصل الشباب المتطوعين بمدينة الطود شرق محافظة الأقصر، الأسبوع الماضى، من جمعية الشباب للتنمية الشاملة حملاتها المكثفة والموسعة، للتطهير والتعقيم ضد فيروس كورونا المستجد ، بالمؤسسات ودور العبادة والشوارع والميادين لمواجهة الفيروس المستجد بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة الطود، وذلك فى إطار الإجراءات الاحترازية لحماية المواطنين في اي تداعيات محتمله لفيروس كورونا المستجد، ومن جانبه صرح الدكتور محمد محمود رزق رئيس مركز ومدينة الطود، أنه شهدت المدينة، حملات التطهير والتعقيم والرش في الطرق والشوارع والاماكن العامه والحيويه والمرافق الخدميه والتي يتردد عليها المواطنين بإستمرار، وذلك بأيادى فرق من المتطوعون الشباب، بمبادرات وحملات التعقيم داخل المنشآت الحكومية والأهلية، وعدد من الشوارع والطرق بالطود، والتى تنفذها جمعية السلام القبطية الأرذوثوكسية لحماية البيئة ضد فيروس كورونا المستجد، حيث بدء شباب الكنيسة بتعقيم وتطهير المساجد بالمدينة، ثم باقى المنشآت والشوارع لخدمة المواطنين ومكافحة إنتشار الفيروس.

1 حملات التعقيم والتطهير بجزيرة أرمنت الحيط
 حملات التعقيم والتطهير بجزيرة أرمنت الحيط

 

جانب من حملات التعقيم والتطهير بجزيرة أرمنت الحيط
جانب من حملات التعقيم والتطهير بجزيرة أرمنت الحيط

 

حملات التعقيم والتطهير بجزيرة أرمنت الحيط بأيادى شباب الطود
حملات التعقيم والتطهير بجزيرة أرمنت الحيط بأيادى شباب الطود

 

شباب مدينة الطود خلال حملات التعقيم والتطهير للشوارع والعربات
شباب مدينة الطود خلال حملات التعقيم والتطهير للشوارع والعربات

 


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