صور.. تعقيم مكاتب الموظفين بديوان حى ثان الزقازيق

الشرقية - إيمان مهنى

تواصل رئاسة حى ثان الزقازيق برئاسة ثناء فوزى أعمال التطهير والتعقيم لمكاتب الموظفين بديوان عام الحى وكذلك منطقة الإشارة والمساكن.

وأكدت رئيسة الحى على استمرار أعمال التوعية والتطهير والتعقيم لجميع الإدارات داخل الحى وخارجه للسيطرة على انتشار أية عدوى.

وأوضحت أن ذلك ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا، و فى ضوء أعمال التطهير والتعقيم المستمرة التى وجه بها معالى الوزير الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقيه لمواجهة الأزمة.

يشار إلى ان محافظ الشرقية، شدد على أهمية الالتزام بالاجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مؤكدا على وكيلى وزارتى ( الصحة- الزراعة) بتكثيف العمل واستمرار أعمال التطهير والتعقيم بالمديريات الخدمية والمنشأت الحكومية التابعه لها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد .

وتستمر الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بمختلف قطاعاتها الخدمية فى اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية لمجابهة انتشار فيروس كورونا داخل نظاق المحافظة حفاظا على صحه وسلامة المواطنين .

ونفذ رؤساء المدن و المراكز بالشرقية، بالتنسيق مع إدارتى شئون البيئة والإشغالات برئاسة المركز و قوات الشرطة بشن حملات مكثفة على السناتر وأماكن الدروس الخصوصية والحضانات بجميع انحاء المحافظة، فتم تشميع حضانات ومراكز وسنتر الدروس الخصوصية وإخطار المدرسين بتطبيق التعليمات وعدم مخالفتها.



جانب من التعقيم



جانب من التعقيم