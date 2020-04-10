صحة بنى سويف: لجنة لاستلام مبنى بديل لمستشفى سمسطا المركزى لحين انتهاء تطويرها

بني سويف أيمن لطفي

أكد الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة ببني سويف على تشكيل لجنة لاستلام مبنى مستشفى المودة الخاصة، البديل المؤقت للمستشفى المركزي بسمسطا جنوبي غرب المحافظة، وذلك لحين انتهاء أعمال تطويرها وضمان توافر الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين .

وأشار يوسف في بيان له صباح اليوم الجمعة، إلى أنه أطلع محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني على آخر المستجدات الخاصة بمستشفي سمسطا المركزي، وتشكيل لجنة برئاسة الدكتور الدكتور أحمد بغدادي مدير العلاجى بالمديرية وتضم مدراء إدارات الشؤون القانونية والتفتيش المالي والإداري والطوارئ وصيانة الأجهزة ومدير مستشفى ببا المركزي، إذ تضم المستشفى 3 غرف عمليات، و حضانات واستقبال وقسم داخلي علاوة على أنه جاري تجهيز العناية المركزة، لافتا إلي أنه استعرض مع محافظ بني سويف أيضا الموضوعات المتعلقة بمستوى الخدمة الصحية المقدمة لمواطني المحافظة وكذلك تنفيذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد ومنع إنتشاره.

وفى ذات الصدد أعلن الدكتور محمد هانى محافظ بنى سويف، إغلاق القسم الداخلي والعيادات الخارجية بمستشفى بني سويف التخصصى "العام سابقا" لمدة 3 أيام مع استمرار تشغيل قسم الاستقبال والطوارئ كإجراء وقائي بعد ظهور حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد بين عدد من التمريض والإداريين.

وأعلنت مديرية الصحة ببنى سويف عن تعقيم فرق من ناقلات الأمراض بإدارة المتوطنة، عددا من قرى مركز بني سويف، بمعاونة القيادات الطبيعية وشباب القرى، وبحضور الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة، ومسئولي إدارتي الشؤون الوقائية والمتوطنة، ووجيه عمارة رئيس مركز ومدينة بنى سويف، بالإضافة إلى تطهير المستشفيات المركزية والنوعية والعامة والتخصصي، والمراكز الطبية ومكاتب الصحة، ومرفق الإسعاف وفروعه بمدن ومراكز المحافظة الإدارية السبع.

وناشد مسئولو مديرية الصحة المواطنين أثناء تعقيم القرى، عدم تنظيم التجمعات والتزام المنازل حفاظا على صحتهم، فضلا عن توعيتهم بطرق الوقاية من فيروس كورونا حتى نتخطي المرحلة القادمة.