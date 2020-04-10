اليوم السابع
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شباب شمال سيناء فى الميدان متطوعون لمواجهة كورونا.. جهود فردية وجماعية فى مناطق العريش والشيخ زويد وبئر العبد.. تنفيذ حملات توعية وتعقيم وتقديم إعانات للأسر الأكثر احتياجا.. وهدايا للأطفال وأدوات نظافة للمنازل

الجمعة، 10 أبريل 2020 06:31 م
شباب شمال سيناء فى الميدان متطوعون لمواجهة كورونا.. جهود فردية وجماعية فى مناطق العريش والشيخ زويد وبئر العبد.. تنفيذ حملات توعية وتعقيم وتقديم إعانات للأسر الأكثر احتياجا.. وهدايا للأطفال وأدوات نظافة للمنازل شباب شمال سيناء فى الميدان متطوعون لمواجهة كورونا
شمال سيناء - محمد حسين

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شهدت شمال سيناء بمختلف مناطقها جهود قدمها الشباب لمواجهة خطر وصول جائحة كورونا، والجهود تنوعت مابين فردية قدمها الشباب ومن خلال مجموعات تطوعية ، وبرعاية مؤسسات العمل المدنى وتشجيع ومؤازرة محافظ شمال سيناء ومجالس المدن .

شباب شمال سيناء فى الميدان متطوعون لمواجهة كورونا (10)

ونفذت 10 فتيات بشمال سيناء حملات توعية استهدفت أسر الشهداء والمصابين من السيدات والأطفال، وخلال الحملة قدمت الفتيات إرشادات توعوية ومطبوعات توضح مخاطر فيروس كورونا وكيفية تجنب الإصابة به، وهدايا للأطفال  .

شباب شمال سيناء فى الميدان متطوعون لمواجهة كورونا (1)

وقال محمد أبوهانى ، رئيس مجلس إدارة الجمعية المنفذة للحملة ، أنها تأتى فى إطار مبادرة احمى نفسك احمى بلدك التى قامت بها الدولة ، وتم على مدار أربعة أيام بتنظيم زيارات منزلية لعدد 250 أسرة من أسر الشهداء والمصابين لتوعيتهم بكيفية الوقاية من مرض كورونا ، وتم توزيع حقيبة ثقافية للاطفال على كل اسرة تحتوى على قصص توعية للاطفال وكراسات رسم والوان وعلب الوان وصلصال مساعدة للأطفال على المكوث فى المنزل وحمايتهم من أخطار التعرض للاصابة كما تم توزيع مواد غذائية .

شباب شمال سيناء فى الميدان متطوعون لمواجهة كورونا (2).

وأشار إلى أنه شاركت فى الحملة 10 متطوعات من الفتيات لسهولة تنفيذ حملة طرق الأبواب للمنازل وذلك للحفاظ على العادات والتقاليد.

شباب شمال سيناء فى الميدان متطوعون لمواجهة كورونا (3)

كما نفذ 30 شابا من أبناء مدينة الشيخ زويد بشمال سيناء، حملة تعقيم وتطهير لحى الكوثر، برعاية ودعم من مركز شباب الكوثر.

شباب شمال سيناء فى الميدان متطوعون لمواجهة كورونا (4)

وقال سالم صقر، مدير مركز شباب الكوثر لـ"اليوم السابع"، إن الشباب تطوعوا للقيام بهذا الدور من أجل تعقيم شقق وبنايات سكنية، كما عقموا وطهروا مركز شباب الكوثر وحي الكوثر ومكتب البريد ومكتب التموين والشؤون الاجتماعية بالشيخ زويد.

شباب شمال سيناء فى الميدان متطوعون لمواجهة كورونا (5)

وأشار إلى أن فريق العمل من الشباب المتطوعين هم فريق بمجموعات الجوالة والتطوع بمركز شباب الشيخ زويد ، وينفذون حملات التعقيم بشكل متواصل كما يقدمون جهود فى عملية تنظيم صرف المعاشات لكبار السن بمكتب البريد .

شباب شمال سيناء فى الميدان متطوعون لمواجهة كورونا (6)

وشهدت مناطق مركز بئر العبد بشمال سيناء ، قيام 12 من الشباب المتطوعين بجولات ميدانية استهدفت سكان القرى شرق مدينة بئر العبد .

وقال صبيح الشافعى ، قائد مجموعة العمل ان الشباب نفذوا جولات ميدانية  لعدد 4 تجمعات سكنية استهدفت 70 أسرة ، وتم توزيع عدد 70 شنطة مطهرات ، و60 شنطة غذائية، كما قام فريق المتطوعين بتوزيع ولصق عدد 150 بوستر توعية للفريق.

وأضاف أن جولات الشباب لاقت قبول وتم استقبالهم فى المنازل وسط الأسر حيث قامت فتيات من فريق الشباب المتطوع بنشاط توعوى للسيدات بسبل اتخاذ إجراءات الاحتراز من فيروس كورونا ، كما استقبل الأهالى الشباب فى المجالس وعقدت ندوات توعويه ونشر ملصقات .

شباب شمال سيناء فى الميدان متطوعون لمواجهة كورونا (7)

وأوضح المهندس سامى الهوارى ، رئيس مجلس إدارة الجمعية الأهلية التى وفرت للشباب مهام العمل، أن هذا النشاط استهدف الوصول لسكان بقرى بئر العبد وعلى وجه الخصوص الصيادين ومشاركة من منظمات المجتمع المدني لجهود مؤسسات الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأطلق أهالي من أبناء مدينة العريش بشمال سيناء مبادرة "اتبرع ولو بكيس واحد"، بهدف تأمين حاجة اسر أكثر احتياجا من أساسيات المواد الغذائية خلال هذه الفترة ممن توقفت أعمالهم.

شباب شمال سيناء فى الميدان متطوعون لمواجهة كورونا (8)

وقال هشام الشعراوي، أحد القائمين على المبادرة، أن الحملة تنفذ للمرة الثانية فى مدينة العريش، وهى مفتوحة للمشاركة أمام الجميع، ويتم تلقى المساعدات من الأشخاص والهدف الا يستحقر اى شخص ما يستطيع أن يقدمه من احتياجات الأخرين.

شباب شمال سيناء فى الميدان متطوعون لمواجهة كورونا (9)

وأوضح أنه يتم تجميع وتوزيع شنط غذائية ولحوم ودواجن للأسر شديدة الحاجة والأسر التى  اضيرت مؤخرا نتيجة توقف أعمال عائلهم وتم توزيع أكثر من 300 شنطة كاملة ووافية، وجارى تجهيز 100 شنطة لشهر رمضان .

وأشار إلى أن الشنطة الواحدة مكونة من كيلو سوداني، كيلو بلح جاف، نصف كيلو جوز الهند، نصف كيلو زبيب، 2 كيلو أرز، و2 كيلو سكر، 3 كيس مكرونه عاده، 3 كيس شعريه، علبة سمن، 2 زجاجة زيت، علبة جبنه، 2 باكو شاي، صلصة، كيلو فول، كيلو عدس، حلاوة أو مربي.

شباب شمال سيناء فى الميدان متطوعون لمواجهة كورونا (11)

كما انتهى 14 طالب بكلية التربية الرياضية بالعريش من حملة رش وتعقيم تطوعية خلالها استهدفوا 35 عمارة سكنية بحى الريسة شرق العريش وعددا من منشأت الحى والسوق .

وقال الدكتور مصطفى المالح، المشرف على مجموعة الشباب، المشاركون فى الحملة 6 طالبات و8 طلبة بكلية التربية الرياضية بالعريش، وتم تنفيذ الحملة بتعاون مشترك بين رئاسة حى الريسة ، ومديرية الطب البيطرى، واثناء تواجد الشباب  قاموا بالتوعية داخل المنازل حول طرق الوقاية من خطر كورونا.

وأشار إلى أن إجمالى ما تم الانتهاء من تعقيمها وتطهيرها 35 عمارة سكنية و70 مداخل للعمارات، والسوق، ومقر المركز الصحى ،  والمحلات التجارية،   والمعهد الفني التجاري،  ومصلحة الأحوال المدنية.

شباب شمال سيناء فى الميدان متطوعون لمواجهة كورونا (12)
 
شباب شمال سيناء فى الميدان متطوعون لمواجهة كورونا (13)
 
شباب شمال سيناء فى الميدان متطوعون لمواجهة كورونا (14)
 

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العريش

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