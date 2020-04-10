اليوم السابع
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روسيا : 162 ألف شخص يخضعون للرقابة الطبية للاشتباه في إصابتهم بكورونا

الجمعة، 10 أبريل 2020 02:50 م
روسيا : 162 ألف شخص يخضعون للرقابة الطبية للاشتباه في إصابتهم بكورونا كورونا
وكالات

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أعلنت الهيئة الفيدرالية الروسية لحماية المستهلك (روسبوتريبنادزور) ، اليوم الجمعة ، أن 162 ألف شخص يخضعون للرقابة الطبية للاشتباه بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بالبلاد.

 

وذكر المكتب الصحفي للهيئة - في بيان أوردته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية - "تم إجراء أكثر من 1.09 مليون فحص للكشف عن فيروس كورونا المستجد في روسيا ، كما يخضع 162 ألف شخص للرقابة الطبية للاشتباه بإصابتهم بالفيروس".

 

كان مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في روسيا، أعلن اليوم، تسجيل 1786 إصابة جديدة بالفيروس في 57 إقليماً من أقاليم البلاد، ليبلغ عدد الإصابات الإجمالي 11917 حالة ، فيما غادر 97 شخصا المستشفى خلال الـ 24 ساعة الماضية، بعد تعافيهم من الفيروس، ليبلغ إجمالي الذين تماثلوا للشفاء 795 شخصا.

 

وقالت مسئولة بمنظمة الصحة العالمية إن حالات الإصابة بفيروس كورونا فى أوروبا تتضاعف بسرعة كبيرة جدا كل ثلاثة أو أربعة أيام.

 

وأوضحت د.ماريا فان كيركوف، فى نقاش استضافته شبكة "سى إن إن" الأمريكية، مساء أمس الخميس، أن العلماء يحددون عدد الحالات التى يتم تسجيلها كل يوم، وبأى سرعة تتضاعف هذه الأعداد، وهذا المعدل هو ما يسمى بوقت التضاعف.

 

وتابعت فان كيروكوف قائلة إنها أعربت عن أهمية الاختبار لتحديد الانتشار السريع للوباء. وقالت: لو أنكم ترون دولا بها معدل إيجابية 30%، فإن هذا يعنى أن هناك الكثير من الحالات بها، ولو أنكم ترون دول لديها معدل إيجابية 1%، فإن هذا يعنى أنهم يسجلون بالفعل المزيد من الحالات".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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فيروس كورونا

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