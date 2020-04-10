رئيس المركزى للتعمير وعدد من العاملين يتبرعون بجزء من دخلهم لصندوق تحيا مصر

كتب أحمد حسن

أكد اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزى للتعمير، أن نحو 50 عاملاً بالجهاز المركزى للتعمير، تقدموا بطلب لخصم مبلغ 2000 جنيه من مستحقاتهم المالية، لصالح صندوق "تحيا مصر"، موضحاً أنه تبرع بـ25 ٪ من راتبه لصالح صندوق "تحيا مصر".

وأشاد اللواء محمود نصار، بهذه المبادرة الوطنية من العاملين بالجهاز المركزى للتعمير، وحسهم الوطنى، ورغبتهم فى المساهمة الفاعلة فى ظل الظروف الراهنة التى تمر بها بلادنا الحبيبة.

كان اللواء بحرى وليد عوض رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط وجميع قيادات هيئة الميناء، قد قرروا المشاركة بالتبرع بنسبة 20٪ من إجمالي الراتب الشهرى لكل منهم لمدة ثلاثة أشهر لصالح صندوق تحيا مصر، للمساهمة في ما تتخذه الدولة من إجراءات، وذلك نظرا للظروف الحالية التى تمر بها مصرنا الحبيبة الغالية.

يأتى ذلك في إطار حرص هيئة ميناء دمياط على استمرار مشاركتها المجتمعية ودعمها لكل ما تتخذه الحكومة من خطوات وقرارات تهدف إلي رفع الضرر عن كاهل المواطن المصري ودعم العمالة غير المنتظمة .

في الوقت نفسه، أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب المحافظ، بالتبرع بـ20% من رواتبهما لمدة 3 أشهر لدعم العمالة غير المنتظمة وصندوق "تحيا مصر" بالمحافظة، فى ضوء تضافر جميع أجهزة الدولة ومؤسساتها لمكافحة فيروس كورونا المستجد (COVID-19).

كما قرر الدكتور محمد المحرصاوى رئيس جامعة الأزهر والنواب التبرع براتب شهر لصالح صندوق تحيا مصر تضامنا مع الحكومة فيما تقوم به من جهودٍ غيرِ عاديةٍ ، وإجراءاتٍ احترازيةٍ في مواجهة وباء ( كورونا ) المستجد ، وما تقوم به من دعمٍ للعمالة غير المنتظمة المتضررة ، داعين المولى عز وجل أن يحفظ مصر شعبًا وقيادةً وحكومة، وتقدمت الجامعة بالشكر لمنسوبيها الذين يشاركون فى هذا ، كلٌّ حسبَ مقدرته ،كما دعت الجامعة المجتمع المدني للمشاركة في هذا التكافل الاجتماعي.