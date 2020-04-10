حملة تطهير موسعة لشوارع قليوب لمواجهة كورونا.. صور

القليوبية إبراهيم سالم

شنت الأجهزة التنفيذية بمدينة قليوب بقيادة حامد طلبه رئيس المدينة، وإشراف الدكتور كرم السويلكي نائب رئيس المدينة، وبالتنسيق مع جهاز الملاريا وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، حملة مكبرة لتعقيم وتطهير شوارع مدينة قليوب وذلك صباح اليوم الجمعة، وبحضور المهندس جلال السيد مدير وحدة الملاريا بقليوب ومحمد قاسم، للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأعلنت محافظة القليوبية، أنه سيتم تنظيم حملة مكبرة على نطاق مدن المحافظة لتطهير شوارع المدن والقري التابعة لها للوقاية من فيروس كورونا، مستغلين فترة حظر التجوال والغلق التام للمحال اليوم الجمعة، لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

فيما تابع عبد الحميد الهجان محافظة القليوبية، تطبيق قرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بحظر تجول المواطنين من الثامنة مساء حتى السادسة صباحا، وغلق المحال التجارية فيما عدا الصيدليات والمخابز ومحلات بيع السلع الغذائية، وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأكد محافظ القليوبية أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمحافظة منعقدة على مدار 24 ساعة لتلقى جميع البلاغات والشكاوى والمتابعة المستمرة لقرار رئيس مجلس الوزراء بالإغلاق التام لجميع المحلات التجارية والمقاهى والكافتريات والنوادى الرياضية وجميع الصالات الرياضية والأسواق عدا محلات السوبر ماركت والصيدليات والمخابز، مشدداً على تنفيذ قرار الغلق وفرض الغرامات والعقوبات على المخالفين وفقًا للقانون بالتنسيق المستمر مع الأجهزة الأمنية مع مراعاة الظروف الاستثنائية التى تضمنها القرار والانتشار الموسع لمتابعة غلق المحال بشكل دورى فى الأوقات المحددة وتوقيع العقوبة على المخالفين.

وشدد المحافظ على التنسيق الكامل بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ورجال الأمن والشرطة وتواجدهم بالشوارع لتطبيق قرار حظر التجوال على حركة المواطنين بكل حزم وقوة ضمن الاجراءات التى تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.



تطهير الحدائق



تطهير المحال



تطهير شوارع قليوب



حملة تطهير بقليوب



حملة تطهير بمدينة قليوب