اليوم السابع
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بوروندي تطلق أكثر من 2200 شخص من الحجر الصحي

الجمعة، 10 أبريل 2020 08:58 ص
بوروندي تطلق أكثر من 2200 شخص من الحجر الصحي صورة أرشيفية

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أطلقت السلطات الصحية في بوروندي 2261 شخصا من الحجر الصحى بعد وضعهم تحت المراقبة للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.
وأعلن وزير الصحة ثادى نديمكومانا أن من تم إخراجهم من الحجر الصحى لم تظهر عليهم أعراض الاصابة بالفيروس الذى يصيب الجهاز التنفسى، ولم يتضح ما إذا تم إخضاعهم للفحص من عدمه.
 
وقال وزير الصحة إن 675 شخصا سيظلون فى الحجر الصحى.
 
يذكر أن بوروندى أعلنت عن تسجيل ثلاث حالات مؤكد أصابتها بفيروس كورونا لتكون ثانى اقل دولة من حيث عدد الحالات المؤكدة بعد جنوب السودان.
 
ولم تفرض الحكومة حتى الآن قيودا على الحركة للقدوم أو الخروج من البلاد رغم إخضاع القادمين من الخارج لفترة حجر إجبارى لمدة 14 يوما.
 
 

السودان

جنوب السودان

بوروندي

الحجر الصحى

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