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المتحدث باسم رئيس وزراء بريطانيا: جونسون في مراحل تعافيه الأولى

الجمعة، 10 أبريل 2020 02:49 م
المتحدث باسم رئيس وزراء بريطانيا: جونسون في مراحل تعافيه الأولى بوريس جونسون
كتب عامر مصطفى

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أفادت سكاي نيوز عربية، في نبأ عاجل، منذ قليل، أن المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أكد أن جونسون في مراحل تعافيه الأولى، والطاقم الطبي هو من سيقرر متى تنتهي فترة العلاج.

وقال ستانلى جونسون، والد رئيس الوزراء البريطانى، بوريس جونسون، إن ابنه سيحتاج إلى فترة من "إعادة التأقلم" والراحة قبل أن يعود إلى داونينج ستريت، حيث قال إنه فى طريقه للتعافى، بحسب صحيفة "الإندبندنت" البريطانية.

وتأتى تصريحاته صباح يوم الجمعة بعد أن كشف أن جونسون قد تم نقله من العناية المركزة وعاد إلى جناح فى مستشفى سانت توماس وقيل إنه "فى حالة معنوية جيدة للغاية".

تم إدخاله إلى المستشفى يوم الأحد مع أعراض مستمرة من كوفيد 19، بما في ذلك ارتفاع درجة الحرارة والسعال، قبل أن يقضى ثلاث ليال في العناية المركزة بعد تدهور حالته يوم الاثنين.

وفى حديثه عن تحسن حالة جونسون بشكل ملحوظ، قال ستانلى جونسون، والد رئيس الوزراء ، إن الأسرة بأكملها "ممتنة بشكل كبير" لجهود هيئة الخدمات الصحية وتدفق الدعم الضخم لابنه.

 


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