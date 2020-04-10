المتحدث باسم رئيس وزراء بريطانيا: جونسون في مراحل تعافيه الأولى

كتب عامر مصطفى

أفادت سكاي نيوز عربية، في نبأ عاجل، منذ قليل، أن المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أكد أن جونسون في مراحل تعافيه الأولى، والطاقم الطبي هو من سيقرر متى تنتهي فترة العلاج.

وقال ستانلى جونسون، والد رئيس الوزراء البريطانى، بوريس جونسون، إن ابنه سيحتاج إلى فترة من "إعادة التأقلم" والراحة قبل أن يعود إلى داونينج ستريت، حيث قال إنه فى طريقه للتعافى، بحسب صحيفة "الإندبندنت" البريطانية.