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الصحة العالمية توضح ماذا تفعل الأم المرضعة إذا أصيبت بفيروس كورونا

الجمعة، 10 أبريل 2020 05:16 م
الصحة العالمية توضح ماذا تفعل الأم المرضعة إذا أصيبت بفيروس كورونا أم مرضعة - أرشيفية
كتب محمد صبحى

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كشفت منظمة الصحة العالمية، فى منشورا لها على الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "الفيس بوك" الحالات التى يمنع فيها مرض الأم زى حالات الإصابة بمرض كوفيد-19 من إنها تهتم بأطفالها أو تمنعها من استكمال الرضاعة الطبيعية، إيه الحل؟.

 

وأوضح منظمة الصحة العالمية، أنه فى مثل تلك الحالة، يتم تشجيع الأمهات ودعمهم لضخ اللبن وتوفير لبن الأم للطفل بأمان مع تطبيق تدابير الوقاية من العدوى ومكافحتها.

الأم المرضعة
الأم المرضعة

 

وكان الدكتور أحمد المنظرى المدير الأقليمى لمنظمة الصحة العالمية بالشرق الأوسط، قال إن فيروس كورونا ينتشر سريعا فى الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن منظمة الصحة العالمية تضع جميع السيناريوهات المحتملة من توابع فيروس كورونا، لافتا أن المنظمة تدعم العديد من دول الشرق الأوسط من خلال إرسال الأدوات الصحية والوقائية لتلك الدول، مؤكدا أن هزيمة فيروس كورونا مازالت قائما ولكن لابد من تضاعف الجهود للقضاء علية ومنع انتشارة بشكل أكبر.

 

وتابع المنظرى،: "لاحظنا زيادة عدد الحالات فى مصر فى الأيام الأخيرة ولكن مازالت حالات الإصابة قليلة بالنسبة لعدد السكان فى مصر"، مشيرا إلى أن النظام الصحى فى مصر راسخ وقام باتخاذ عدد من الإجراءات المبكرة فى مواجهة فيروس كورونا.

 

وواصل المنظرى، أن أهم توصيات منظمة الصحة العالمية هى منع انتقال الإصابة الفردية إلى حالات جماعية بالإضافة إلى وجوب اتخاذ الحكومات الإجراءات اللازمة لمنع انتشار الفيروس، وضرورة التوعية ونشر الدور المجتمعى وقصص النجاح بين الدول وبعضها.

 

وأكمل أننا نقدر أهمية التباعد البدنى لمنع انتشار الفيروس وفى الوقت نفسة نرى أم هذا التباعد من الممكن أن يوثر سلبا على بعض الفئات الاقتصادية، ولابد من العمل على عدم تضرر هؤلاء الفئات اقتصاديا.

 

وأوضح المنظرى، أن المشاركة الاجتماعية هى الحل فى الوقت الحالى من الحد فى انتشار الفيروس خاصة فى ظل عدم وجود آى دواء معتمد لعلاج فيروس كورونا، مشيرا إلى أن ماتردد مؤخرا عن إمكانية انتقال الفيروس عن طريق الهواء آمر خاطئ ولايعتمد على أى أساس علمى.

 


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