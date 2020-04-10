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الصحة الإماراتية تسجل 370 إصابة جديدة بفيروس كورونا و150 حالة شفاء

الجمعة، 10 أبريل 2020 09:57 م
الصحة الإماراتية تسجل 370 إصابة جديدة بفيروس كورونا و150 حالة شفاء كورونا
كتب: أحمد جمعة

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أعلنت وزارة الصحة الإماراتية عن إجرائها أكثر من 49 ألف فحص جديد على فئات مختلفة في المجتمع من مواطنين ومقيمين، وباستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

وأكدت وزارة الصحة الإماراتية أن تكثيف إجراءات التقصى والفحص فى البلاد وتوسيع نطاق الفحوصات على جميع المواطنين والمقيمين ساهم في الكشف عن 370 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 3360.

كما أعلنت الصحة الإماراتية عن وفاة حالتين لمصابين من الجنسية الآسيوية نتيجة تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، خاصةً وأنهما كانا يعانيان من أمراض مزمنة، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 16 حالة.

وأعربت الوزارة عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفين، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضماناً لصحة وسلامة الجميع.

كما أعلنت الوزارة عن شفاء 150 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 418.


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الصحه الاماراتيه

المصابون بكورونا في الامارات

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