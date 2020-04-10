الشباب والرياضة تعقد ندوة أونلاين لشرح فوائد ممارسة التمارين فى المنزل

وأكد عميد كلية التربية الرياضية، أن الرياضة لها دور كبير فى حماية المواطنين بمختلف أعمارهم السنية بجانب زيادة مستويات المناعة وزيادة نسبة الهيموجلوبين في الدم باعتباره الخط الدفاعى الأول ضد الإصابة بالأمراض والفيروسات المعدية.

وأشار عميد كلية التربية الرياضية، إلى أهمية ممارسة الرياضة بالمنزل في ظل تلك الظروف التي تمر بها البلاد وحظر التجوال، وقال إن الرياضة تعمل على زيادة إفراز هرمون السعادة الذي يمد الإنسان بقدر كبير من الثقة بالنفس ويقلل من شعور الإحباط والاكتئاب والتوتر، وبالتالي ترتفع مستويات المناعة بالجسم فيصبح قادرا على مقاومة الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وأضاف أن فيروس كورونا المستجد يتسبب في تكسير كرات الدم الحمراء في الدم وبالتالي تقل قدرة الفرد على مقاومته لضعف مستويات المناعة بالجسم.

وخلال المحاضرة قدم عميد كلية التربية الرياضية للمواطنين بعض النصائح كالاهتمام بالنظافة الشخصية وترك مسافة كافية والبعد عن التجمعات واستخدام المطهرات والكحول وتجنب الخروج من المنزل إلا للضرورة كما قدم الشكر للجهاز التنفيذي لما يقوم به من أعمال التطهير والتعقيم للمنشات الخدمية والشوارع والقري بجانب الدور التوعوي للمواطنين.

وناشد عميد كلية التربية الرياضية، الجميع صغارا وكبارا توجيه أوقات فراغهم لممارسة الرياضة بجانب تناول الأغذية الصحية، كما طالب الآباء بالقيام بدورهم التوعوي لأبنائهم لتجنب الإصابة بفيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.