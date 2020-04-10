اليوم السابع
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السياحة العالمية تعلن تأجيل منتدى سياحة الطعام لمدة عام بسبب فيروس كورونا

الجمعة، 10 أبريل 2020 12:47 م
السياحة العالمية تعلن تأجيل منتدى سياحة الطعام لمدة عام بسبب فيروس كورونا منظمة السياحة العالمية
كتبت آمال رسلان 

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أعلنت منظمة السياحة العالمية (UNWTO) ، ومركز الباسك للطهي (BCC) وحكومة فلاندرز، تأجيل المنتدى العالمي السادس لمنظمة السياحة العالمية بشأن سياحة المطاعم لمدة عام، في ضوء تأثير COVID-19، والذى كان المقرر عقده من  1 إلى 3 يونيو في بروج، على أن يعقد فى يونية 2021.

 

 وقال بيان للمنظمة أن تنظيم المنتدى تم بشكل مشترك من قبل منظمة السياحة العالمية ومركز الباسك للطهي منذ عام 2015 بهدف جمع خبراء من مختلف أنحاء السياحة وفن الطهو، لتحديد الممارسات الجيدة وتعزيز سياحة فن الطهو كمساهم في التنمية المستدامة، ويستضيفه مركز الباسك للطهي فى ، إسبانيا كل عامين. وستظل مدينة بروج في فلاندرز ، أحد مراكز تذوق الطعام في أوروبا ، الوجهة المضيفة لعام 2021.

 

ويدعو منظمو المنتدى جميع الشركاء لمواصلة مشاركتهم في هذا الحدث ويتطلعون إلى الترحيب بهم في بروج في عام 2021، وسيمثل الحدث فرصة فريدة لتبادل الخبرات في مواجهة هذه الأوقات الصعبة ووضع القطاعين في المركز من خطط الانتعاش.

 وفي الوقت نفسه ، لا تزال مسابقة منظمة السياحة العالمية ومنظمة التعاون التجاري الناشئة حول سياحة فن الطهو مفتوحة لجميع الأفكار المبتكرة حتى 30 مايو. وسيجمع هذا المنتدى وزراء السياحة ، وممثلين عن إدارات السياحة الوطنية والمحلية ، والطهاة ، ورجال الأعمال ، والأكاديميين وأصحاب المصلحة ذوي الصلة من السياحة وفن الطهو، تحت عنوان "سياحة فن الطهو: تعزيز السياحة الريفية والتنمية الإقليمية" .

وسوف يركز المنتدى على مساهمة سياحة فن الطهو في التكامل الاجتماعي والاقتصادي ، وخلق فرص العمل ، والإقليمية التماسك.

 

 والموضوعات المتعلقة بدور سياحة فن الطهو في تعزيز سمعة الوجهة ، وتمكين المجتمع المحلي ، وكذلك الاستراتيجيات التي يمكن أن يستخدمها المزارعون وصغار منتجي الأغذية الريفية في استخدام تراثهم في الطهي للترويج السياحي بشكل مباشر وغير مباشر ، وبالتالي جعل سيتم مناقشة المساهمة الاقتصادية على المستوى المحلي والإقليمي طوال الحدث.

 


السياحة العالمية

كورونا

سياحة الطعام

اخبار مصر

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